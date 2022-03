Patrickin, 27, sydän pysähtyi – rankalla kuntoutusvideolla jo 124 miljoonaa katsojaa: "Hän oli onnekas, että sai toisen mahdollisuuden"

Tanskalaisnainen kertoi seuraajilleen videomuodossa, miten rankkaa sydänpysähdyksestä ja aivovammasta kuntoutuminen on. Simona Chira, 25, dokumentoi kihlattunsa koettelemuksia joulukuusta 2020. Tuolloin Patrick Teichertin, 27, sydän pysähtyi yllättäen.

Kärsi tietämättään munuaisia rapauttavasta tilasta

Heräsi koomasta vastoin odotuksia

"Sitoutumisesi mieheesi on uskomatonta"

Simona on nyt Patrickin omaishoitaja ja kertoo videoineensa miestä voidakseen nähdä, miten pitkälle hän on kuntoutumisessaan päässyt. TikTokissa nainen myönsi, että vaikka Patrick on edistynyt kuntoutumisessaan hyvin, hän ei koskaan tule palaamaan täysin ennalleen.