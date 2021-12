Neljä vuotta sitten Kati liukastui matkalla autolleen ja sai aivovamman – muistuttaa nyt talvikelien tärkeästä asiasta: "Se on aika pieni hinta siitä, että välttyy tältä"

Poistui töistä tavallisesti – palasi sitten toisten luo sekavana

Onnettomuudesta on hieman hankalaa puhua – Kati nimittäin ei itse muista siitä mitään.

– Joudun muistelemaan paljon asioita sen perusteella, mitä minulle on sanottu, kun en itse muista niitä. Se on vähän vaikeaa, hän myöntää.

– Meillä on kaksi rakennusta, ja autoni on ollut toisen koulurakennuksen pihassa. Olen lähtenyt autolle päin ja sitten palannut jonkun ajan päästä takaisin toisten opettajien luo sekavana, Kati kuvailee.

Kukaan ei nähnyt kaatumista. Kati ei muista sitä. Joitain vihjeitä tapahtuneesta kuitenkin on: mustelma pakaran yläosassa oli Katin sanoin aivan järjettömän kokoinen. Mustelma ei ollut takapuolen kohdalla, enemmänkin selässä – kuin hän olisi kaatunut kovaa vauhtia selälleen.

– Mustelmista päätellen kaatuminen on ollut Aku Ankka -tyyppinen plätsäys: olen kaatunut kuin Aku astuessaan banaaninkuoreen, Kati kuvailee.

– Minulla on ihan muutama muistikuva sen edellisen viikon ajalta, ja yksi on kaatumisaamulta. Minulla on pitkät, paksut hiukset, ja tein itselleni ranskanletin takaraivoa myöten, että saan pipon hyvin päähäni. Ilmeisesti se pipo ja ranskanletti pelastivat hengen.