Yritätkö alentaa kolesteroliasi? Kiinnitä erityisesti yhteen asiaan huomiota

Hyvien rasvojen suosiminen auttaisi kolesterolin alentamisessa.
Ensimmäinen oire korkeasta kolesterolista voi olla sydäninfarkti. Aiemmin asiantuntija arvioi MTV Uutisille, että noin puolella suomalaisista kolesterolipitoisuus voi olla nykyisten viitearvojen yläpuolella.
Eating well -sivuston mukaan yksi kikka kolesterolin alentamisessa pesee muut.
– Geneettiset tekijät voivat aiheuttaa kolesterolin nousua, mutta yhä enemmän ymmärrämme, että suuri määrä tyydyttyneitä rasvoja liittyy yleisesti kohonneeseen kolesteroliin ja triglyseriditasoihin, tutkija Stephen Juraschek kertoi lehdelle.
Kolesteroliarvoistaan huolestuneen tulisikin siis syödä hyvälaatuisia, tyydyttymättömiä rasvoja.
Vältä kovaa rasvaa, syö runsaasti kasviksia
Rasvan laatu on ruokavalion tärkein kolesterolipitoisuuteen vaikuttava asia, kertoo Sydänliitto.
Paljon tyydyttynyttä rasvaa on esimerkiksi juustossa, voissa, punaisessa lihassa sekä erilaisissa leivostuotteissa ja rasvassa paistetuissa tuotteissa. Tyydyttyneitä rasvoja sisältäviä herkkuja tulisikin nauttia kohtuudella.
Tuotteen rasvan laatu on hyvä, jos kovaa rasvaa on alle kolmasosa kokonaisrasvasta.
Jos tuotteessa on rasvaa esimerkiksi 5,0 g/100 g, ja tästä kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa on 1,5 g/100 g, kovaa rasvaa on alle kolmasosa kokonaisrasvasta.
Ruokavalioon kannattaa lisätä esimerkiksi kalaa, avokadoa ja pähkinöitä hyvien rasvojen saamiseksi. Myös kuidun syöminen kannattaa. Esimerkiksi omenat, parsakaali, palkokasvit sisältävät liukoista kuitua, joka osaltaan auttaa "puhdistamaan" kolesterolia kehosta.
Runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio on ylipäätään eduksi. Puolet lautasesta kannattaisi täyttää hedelmillä ja vihanneksilla.
Juraschekin mukaan ruokavaliokikkailu ei tosin välttämättä ole tehokas keino kolesterolin hallintaan henkilöillä, joilla on geneettinen taipumus korkeaan kolesteroliin. Lääkitykselle saattaa siis olla tarvetta.
Mustosen karkea arvio on, että noin puolella suomalaisista kolesterolipitoisuus saattaisi olla nykyisten viitearvojen yläpuolell
Lähteet: Eating well