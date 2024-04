Tunnistatko sepelvaltimotaudin oireet? Älä jää kotiin odottelemaan aamua, sillä hoidolla on kiire – "Sitten on jo myöhäistä"

– Yksi tavallinen sepelvatimotaudin ilmentymä on sydäninfarkti, kertoo seurauksista Suomen Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala Huomenta Suomen haastattelussa.

Hekkala muistuttaa, että sepelvaltimotauti on suomalaisten tavallisin kuolinsyy. Kun tauti on tunnistettu, hoito on suoraviivaista ja selkeää. Taudin hoitoa viivyttääkin ennen kaikkea se, ettei ihminen ymmärrä omia oireitaan vakaviksi.