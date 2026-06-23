Muusikko Jani Wickholm tuli tutuksi Idolsin ensimmäiseltä kaudelta. Hänen musiikkiuransa jatkui ohjelman jälkeen.
Laulaja Jani Wickholm on kuollut 48-vuotiaana. Hänet muistetaan muun muassa Idols-ohjelmasta.
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Idolsin kakkonen
Keravalainen trukkikuski Wickholm ponnahti julkisuuteen Idolsin ensimmäiseltä, vuosina 2003–2004 esitetyltä tuotantokaudelta.
Hänen taipaleensa alkoi Helsingin koelauluista.
Wickholm sijoittui kilpailussa toiseksi. Kisan voitti Hanna Pakarinen ja kolmanneksi sijoittui Antti Tuisku.
Katso yllä olevalta videolta hetki, kun ensimmäisen kauden voittaja julkistettiin.
Idols-kilpailu keräsi aikoinaan huikeasti huomiota. Siinä muun muassa äimisteltiin tuomarien tylyyttä.
Ohjelmn ensimmäistä kautta seurasi MTV3-kanavalla 1,5 miljoonaa katsojaa. Tuloslähetyksellä oli 1,6 miljoonaa katsojaa.
Ensimmäisen Idols-kauden finalistit.