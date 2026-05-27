Etelä-Korean rannikkovartiosto sai kalastaja-alukselta ilmoituksen kumiveneellä seilaavasta miehestä.
Kiinasta kumiveneellä paennut toisinajattelija on pidätetty Etelä-Koreassa tuntikausien merimatkan jälkeen, kertovat muun muassa BBC ja Reuters.
Entinen poliisi ja ihmisoikeusaktivisti Dong Guangping löydettiin Korean merialueelta maanantai-iltana.
Etelä-Korean rannikkovartiosto kertoi BBC:lle, että Dongin epäillään syyllistyneen maahanmuuttorikkomukseen.
Dong Guangping. Kuva: ihmisoikeusjärjestö Front Line Defenders.frontlinedefenders.org
68-vuotias Dong on vangittu Kiinassa useita kertoja aktivismistaan, kuten osallistumisesta Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn muistotilaisuuksiin. Dong on paennut Kiinasta ainakin kolme kertaa aiemmin, mutta hänet on lähetetty takaisin joka kerta.
Toisen aktivistin, Sheng Xuen kertoman mukana Dong oli lähtenyt Kiinasta moottorilla varustetulla kumiveneellä. Sheng kertoo viestipalvelu X:ssä, että Dong ei ollut nukkunut yli 50 tuntiin ja oli ollut merellä yli 30 tuntia.
Miehen pelastanut Etelä-Korean rannikkovartiosto kertoi saaneensa hänestä ilmoituksen kalastusalukselta.