Kilpa-ajo Vuosaaren tunnelissa kävi kalliiksi: Poliisi otti "räikkösten" ajokortit parempaan talteen

Kahden kuskin nopeusmittelö aiheutti vaaratilanteen.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään melkoisen vaarallista leikkiä.
Poliisin kameraan tallentuneella videolla nähdään kahden henkilöauton kuljettajan kilpa-ajoa Vuosaaren tunnelissa.
Alueella on seitsemänkympin rajoitus, mutta kisailijoilta mitattiin nopeudeksi 113 kilometriä tunnissa.
Kumpikin näistä oman elämänsä "räikkösistä" sai seuraukseksi 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta, myös kortit lähtivät hyllylle.