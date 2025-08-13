Kilpa-ajo Vuosaaren tunnelissa kävi kalliiksi: Poliisi otti "räikkösten" ajokortit parempaan talteen

Julkaistu 45 minuuttia sitten
Mikael Mikkonen

Kahden kuskin nopeusmittelö aiheutti vaaratilanteen.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään melkoisen vaarallista leikkiä.

Poliisin kameraan tallentuneella videolla nähdään kahden henkilöauton kuljettajan kilpa-ajoa Vuosaaren tunnelissa.

Alueella on seitsemänkympin rajoitus, mutta kisailijoilta mitattiin nopeudeksi 113 kilometriä tunnissa.

Kumpikin näistä oman elämänsä "räikkösistä" sai seuraukseksi 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta, myös kortit lähtivät hyllylle.

Katso kuskien hölmöily yllä olevalta videolta!

