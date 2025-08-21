Epäilty rattijuoppo kaahasi rajusti päiväkodin ja koulun edustalla – pihassa leikki lapsia

0:27imgKatso video: Pakettiauton kuljettaja ajoi vaarallista nopeutta lasten läheisyydessä.
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen



Helsingissä tapahtui vaarallinen tilanne liikenteessä.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla näkyy, kuinka pakettiauton kuljettaja kaahaa kolmenkympin alueella 71 kilometriä tunnissa.

Poliisin mukaan kuskilta mitattiin noin kahden promillen lukemat, ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Kuskia epäillään myös ajo-oikeudetta ajosta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo MTV Uutisille.

Tilanne oli todella huolestuttava, sillä kaahaus tapahtui päiväkodin ja peruskoulun lähistöllä. Lisäksi päiväkodin pihassa leikki lapsia, näyttää poliisin video.

Helsingissä tapahtuu melko vähän onnettomuuksia, joissa rattijuoppo on osallisena, tässä oli aineksia, Pasterstein toteaa julkaisussaan.

Katso vaarallinen tilanne yllä olevalta videolta!

