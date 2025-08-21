Epäilty rattijuoppo kaahasi rajusti päiväkodin ja koulun edustalla – pihassa leikki lapsia

Helsingissä tapahtui vaarallinen tilanne liikenteessä.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla näkyy, kuinka pakettiauton kuljettaja kaahaa kolmenkympin alueella 71 kilometriä tunnissa.
Poliisin mukaan kuskilta mitattiin noin kahden promillen lukemat, ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Kuskia epäillään myös ajo-oikeudetta ajosta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo MTV Uutisille.
Tilanne oli todella huolestuttava, sillä kaahaus tapahtui päiväkodin ja peruskoulun lähistöllä. Lisäksi päiväkodin pihassa leikki lapsia, näyttää poliisin video.
– Helsingissä tapahtuu melko vähän onnettomuuksia, joissa rattijuoppo on osallisena, tässä oli aineksia, Pasterstein toteaa julkaisussaan.