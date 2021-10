Onko koronaepidemia ohi? Ei, sanotaan sairaanhoitopiireistä – tällainen koronatilanne on eri puolilla Suomea

Suomi on avautunut asteittain, ja koronarajoituksista ja -suosituksista ollaan luopumassa sitten, kun rokotekattavuus on riittävällä tasolla – mieluummin yli 90 prosenttia.

Nyt, kun suuresta osasta rajoituksista on luovuttu, voidaanko todeta, että koronaepidemia alkaa olla pikkuhiljaa menneen talven lumia?

Ei, sanotaan sairaanhoitopiireissä.

Niissäkin, joissa koronatilanne on ollut koko korona-ajan rauhallinen. Kysyimme sairaanhoitopiireiltä, millainen koronatilanne on eri puolilla Suomea.

Lappi – korona- ja rokotetilanne hyvällä tasolla

Lapin sairaanhoitopiirin koronatilanne on infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan pysytellyt koko koronaepidemian aikana rauhallisena.

– Meillähän ei ole ollut mitään varsinaista pandemiaa, jos rehellisiä ollaan. Meillä on ollut yksittäisiä ryvästymiä, Broas kuvailee tilannetta MTV Uutisille.

Lapin sairaanhoitopiiri on rokotekattavuudeltaan keskikastia, vaikka monissa kunnissa rokotekattavuus on valtakunnallisesti paikoin jopa reilusti muita sairaanhoitopiirejä edellä.

– Meillä on useita kuntia, joissa kaksi rokotetta on yli 80 prosenttia väestöstä saanut.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:40 Syyslomakausi on alkamassa: Pelottaako Lapissa koronatilanteen paheneminen turistien vuoksi? Kuuntele infektioylilääkärin arvio videolta!

Länsi-Pohja – koronatilanne vaikeutunut nopeasti

Koronatartunnat ovat tällä hetkellä kasvussa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.

Vastaava johtajaylilääkäri Petra Portaankorva kertoo MTV Uutisille, että muutaman viikon aikana tartuntamäärissä on tapahtunut selkeää nousua.

– Huonompaan suuntaan ollaan menossa. Meillä oli yksi laajempi tehdasaltistus, joka käynnisti tätä prosessia.

– Samaan aikaan on ollut rajoituksien purkutoimia ja ehkä tämä on viestinyt ihmisille, että epidemiatilanne olisi rauhoittumassa ja se on tietenkin, Portaankorva toteaa.

Uudet koronatartunnat painottuvat Portaankorvan mukaan nuoriin ihmisiin ja tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat.

– Etäopetukseen ollaan jouduttu siirtymään useamman luokan kohdalla eli altistumistilanteita on esiintynyt kouluissa ja sieltä on poikinut useampia tartuntaketjuja.

– Tartunnat leviävät pääsääntöisesti rokottamattomien tai puutteellisen rokotesuojan omaavien keskuudessa.

Rokotustilanne Länsi-Pohjassa on kohtalaisella tasolla. Tilanne on heikentynyt siinä määrin, että Portaankorvan mukaan on syytä punnita, onko Länsi-Pohjan siirryttävä epidemian kiihtymisvaiheeseen.

– Tällä hetkellä meillä ei onneksi ole koronapotilaita sairaalahoidossa, mutta tapausmäärien noustessa riski siihen koko ajan kasvaa.

Kainuu – koronatilanne on ollut helpottamaan päin syksyn edetessä

Kainuu on tällä hetkellä epidemian perustasolla. Alueen ilmaantuvuus on pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan vakiintunut 50–60:n tasolle.

– Jos tarkastellaan viime kesää, tämä on järkyttävän korkea taso, mutta jos tarkastellaan alkusyksyä ja ihan loppukesää, siihen nähden ollaan tultu kuudesosaan huipusta, Koukkari pohtii MTV Uutisten haastattelussa.

Kainuun sairaanhoitopiirissä koronatilanne on syksyn aikana parantunut. Elo-syyskuun taitteessa alueen ilmaantuvuus oli 300 paikkeilla.

– Kun tarkastellaan alkuvuotta, ilmaantuvuus nousi ensimmäisen kerran yli 20:n kesäkuussa.

– Viimeisen vuoden aikana sairaalahoidossa ollut yksittäisiä potilaita jatkuvasti, mutta missään vaiheessa ei ole ollut vaikeuksia järjestää hoitoa.

Kuten Lapin sairaanhoitopiirissä, myös Kainuussa koronatilanne on näyttäytynyt ”läikähdyksinä”, jotka ovat nopeasti laantuneet.

– Keskeisin asia on rokotusten eteneminen.

Tauti alkaa rajautua rokottamattomien epidemiaksi, Koukkari kertaa syitä tautitilanteen helpottumisen taustalla tänä syksynä.

Kainuussa yli 85 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut yhden koronarokoteannoksen. Kahdesti rokotettuja on yli 71 prosenttia Kainuun 12 vuotta täyttäneistä.

– Olemme ykkösannosten osalta edelle Suomen keskiarvoa, kakkosannosten osalta taas jäljessä.

– Alle 40-vuotiaat tulevat tuskin pääsemään kahden rokotteen osalta yli 80 prosentin, Koukkari ennustaa.

Keski-Suomi – koronatartunnat rajussa kasvussa

Myöskään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ei ole merkkejä epidemian päättymisestä.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva kertoo MTV Uutisille, että tartuntamäärät lisääntyvät hyvin nopeasti.

Tartuntajäljitys on Palonevan mukaan alueella pahasti ruuhkautunut, eivätkä resurssit tahdo riittää ruuhkan purkamiseksi.

– Epidemia ei missään nimessä ole ohi. Päinvastoin. Kuitenkin tartuntamääriin nähden sairaalakuormitus on vielä kohtuullisella tasolla.

Sairaalassa on Palonevan mukaan ”useampia potilaita” ja osa tartunnoista on johtanut myös tehohoitoon.

Paloneva kuitenkin muistuttaa, että tartuntamäärät näkyvät sairaalassa 1–2 viikon viiveellä.

– Sairaalaan joutuneet ovat yli 30-vuotiaita ja pääosin rokottamattomia, Paloneva kertaa.

Pirkanmaa – nuoria koronapotilaita joutuu sairaalaan

Pirkanmaa on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa, käy ilmi sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Alueen koronatilanne on heikentynyt.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektiosairauksien apulaisylilääkäri Reetta Huttunen kertoi aiemmin MTV Uutiset Liven haastattelussa, että lähes kaikki nyt sairaalaan Tampereella tulevista koronaopotilaista on rokottamattomia ja monet heistä nuoria.

– Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä syyskuussa sairaalahoidossa olleista potilaista noin neljännes oli 20–39-vuotiaita.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:40 Infektiolääkärin epätoivoinen vetoomus koronarokotusten puolesta: "Hetken näytti hyvältä ja melkein juhlittiin, mutta nyt laivan pohja vuotaa"

Vaasa – kokonaisia koululuokkia joutunut karanteeniin

Vaasan kaupungissa ei ole merkkejä siitä, että koronaepidemia olisi vielä ohi. Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, onko edes pahin ohi, sillä koronatilanne muuttuu aaltomaisesti.

Ylilääkäri Heikki Kaukorannan mukaan koronatartunnat ovat olleet kasvussa viimeisen kahden viikon aikana.

– Meillä on ollut yhteisöllisiä tapaamisia, joista tartuntaketjut ovat lähteneet liikkeelle ja tartunnan saaneita on ollut paljon.Kaukorannan mukaan myös lapset ja nuoret tuovat koronatartuntoja kouluista ja päiväkodeista kotiin.

– Päiväkodit ja koulut ovat meillä tällä hetkellä keskeinen leviämisreitti.

Varsinais-Suomi – koronatilanne jatkuu hyvin kriittisenä

Varinais-Suomen koronatilanne on ollut jo yli kuukauden ajan kriittinen.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintalan mukaan tartuntamäärät ovat pysyneet korkealla ja ovat melkein viime talven huippulukemissa.

Tilanne ei ole ilmaantuvuudenkaan puolesta helpottanut kesän jälkeen, vaikka rokotuskattavuus on hitaasti kasvanut.

– Epidemiatilanne ei ota laantuakseen täällä Varsinais-Suomessa. Syynä ovat rokottamattomat, jotka täyttävät myös tehohoitopaikat.

Rintalan mukaan tehohoitopaikat ovat tällä hetkellä ylikuormittuneita.

– Ollaan hyvin kriittisessä tilanteessa, jossa tehohoitoon päätyviä on paljon ja on jouduttu lähettämään muualle potilaita saamaan tehohoitoa, koska kapasiteetti ei ole meillä välttämättä riittänyt.

Uusimaa – Järvinen paljastaa tehohoidon kapasiteetin totaalisen kipurajan

Infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on tällä hetkellä vakiintunut.

– Täysin rokotettujen osalta voi sanoa, että riski vaikean taudin saamiseen on koko lailla ohitse ja heidän osaltaan epidemiaan liittyvät pelot on sivuutettu.

Epidemia ei kuitenkaan ole ohi Suomen eteläosissakaan, sillä vahvistetut koronatartunnat ovat olleet viimeiset kaksi viikkoa kasvussa.

– Tällä hetkellä tartuntoja on enemmän kuin kuukausi sitten. Koska testauskäytäntö on Suomessa muuttunut, moni tartunta jää raportoimatta. Myös tartuntaketjujen jäljittäminen on vaikeutunut.

– Perhepiiri on edelleen isoin tartunnanlähde, baarit ja ravintolat ovat myös merkittäviä, Järvinen listaa. Maanantaiaamuna HUSissa sairaalassa oli 40 potilasta.

Viimeisen kahden viikon aika sairaalahoitoa kaipaavien potilaiden määrä on vaihdellut pitkälti 30–40 välillä. Samana aamuna tehohoidossa oli 8 potilasta.

– On käyty viime viikolla hieman yli 10 potilaan, Järvinen taustoittaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

8:00 HUSin toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi ottaa kantaa Suomen pahentuneeseen koronatilanteeseen: "Olen huolissani, että tehohoito kuormittuu jopa vuosiksi"

Järvisen mukaan HUSin tehohoitokapasiteetti on ollut ”rajavyöhykkeessä”, jolloin kaikki tehohoitopotilaat on pystytty hoitaa, eikä esimerkiksi leikkauksia ole tarvinnut ryhtyä perumaan.

– Jos se tästä lähtee nousemaan, on kerrottu, että tehohoidossa on potilaita siirrettävä muihin sairaanhoitopiireihin, ja jos muualla ei ole paikkoja, leikkauksia joudutaan perumaan, Järvinen kiteyttää.

Tarkkaa kipurajaa tehohoidon totaaliselle ylikuormittumiselle Järvinen ei osaa antaa, sillä on mahdoton ennustaa, miten paljon muut kuin koronapotilaat kaipaavat tehohoitoa.

– Varmaan 15 koronapotilaan ympärillä pitää alkaa leikkauksia peruuntumaan, Järvinen arvioi tehohoitokapasiteetin kipurajaksi.

Kuten muualla Suomessa, myös HUSissa sairaalahoidossa olevat potilaat ovat pääasiassa rokottamattomia tai henkilöitä, joilla ei ole täyttä rokotesuojaa.

– Noin 15 prosenttia on ollut yhden rokotuksen saaneita.