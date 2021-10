Pitkät etäisyydet, ei juuri koronaa, mutta silti Lappi on malliesimerkki rokotekattavuudellaan – tämä on alueen salaisuus

Lapin sairaanhoitopiirin koronatilanne on infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan pysytellyt koko koronaepidemian aikana rauhallisena.

Vaikka koronatilanne on hallinnassa, epidemia ei ole Lapissakaan Broaksen mukaan vielä ohi, sillä rokottamattomia on myös Suomen pohjoisimmissa kolkissa.

Pellossa yli 80 prosenttia saanut kaksi piikkiä

Lapin sairaanhoitopiiri rokotekattavuudeltaan keskikastia, vaikka monissa kunnissa rokotekattavuus on valtakunnallisesti paikoin jopa reilusti muita sairaanhoitopiirejä edellä.

– Meillä on useita kuntia, joissa kaksi rokotetta on yli 80 prosenttia väestöstä saanut.

– Jännä juttu; Pello on Länsi-Lapissa aivan uskomattoman korkealla tasolla. Pellossa 90 prosenttia on saanut yhden rokotteen ja kahdesti rokotettuja on yli 80 prosenttia.