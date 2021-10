Kriittinen koronatilanne ei ota laantuakseen Varsinais-Suomessa: Syynä vieraskieliset ja rokotekriittiset – "Tehohoitoon päätyviä on paljon"

Varsinais-Suomessa on ylilääkäri Esa Rintalan mukaan käynnissä rokottamattomien epidemia. Koronatartunnan saaneista 60 prosenttia on täysin rokottamattomia. 80 prosenttia tartunnan saaneista on ilman täyttä rokotesuojaa.

Sairaalahoidossa olevista 80 prosenttia on täysin rokottamattomia. Noin 90 prosenttia on ilman täyttä rokotesuojaa.

Tehohoidossa olevista yli 90 prosenttia on täysin rokottamattomia.

Keskiviikkona (13.10.) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä muutamia kymmeniä koronapotilaita vaati sairaalahoitoa. Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyks) kymmenisen potilasta vaati erikoissairaanhoitoa, heistä 6 tehohoidossa. – Aiemmin tällä viikolla seitsemän potilasta oli tämän koko pandemia-ajan suurin koronapotilaiden määrä teho-osastollamme. Jos eristyshoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa yli kahdeksan, joudumme rajoittamaan esimerkiksi sydän-, syöpä- ja neurokirurgisten potilaiden leikkauksia, sairaalajohtaja Petri Virolainen kertoi aiemmin Tyksin tiedotteessa.