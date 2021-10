Huoli heräsi: Etätyösuositus päättyy, mutta alle 40-vuotiaiden työikäisten rokotekattavuudessa ollaan pahasti takamatkalla

Työikäisissä takamatka on mittava. Esimerkiksi 30-34-vuotiaista kaksi rokotetta on saanut vain 61 prosenttia, tätä nuoremmissa ikäluokissa vieläkin harvempi.

– Se on tietysti huono asia, jos täysin rokottamattomat tulevat kasvotusten työskentelemään ja siellä on yksi infektoitunut, joka sitten sen viruksen välittää työkaverilleen. Sen vuoksi nyt viimeistään, kun aletaan palata toimistolle, niin pitäisi huolehtia siitä, että on saanut ne kaksi rokoteannosta, Nohynek kommentoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä.