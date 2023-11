Koronapotilaat täyttävät osastoja – oireet hankalan flunssan kaltaisia

Terveyspalvelut ovat monin paikoin ruuhkautuneet koronapotilaiden määrän nopean kasvun vuoksi. Koronaa on liikkeellä tällä hetkellä paljon, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut, että koronan vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät ovat nousussa.

Perjantaina kerrottiin, että koronapotilaita on runsaasti niin päivystyksessä, vuodeosastoilla kuin ikääntyneiden asumispalveluissakin. Eri yksiköissä on kiertänyt myös henkilökunnan sairastumisia.

Jos ei ole henkilökuntaa, niin vuodepaikkoja joudutaan laittamaan kiinni. Tilannetta on koetettu korjata viikonlopun aikana. Käyttöön on otettu lisäkorvauksia, kertoo Wilèn.

Kiireettömiä leikkauksia siirretty

Keski-Suomen hyvinvointialue tiedotti perjantaina, että keskussairaalan kiireettömiä leikkauksia on jouduttu siirtämään alkavalta viikolta myöhempään ajankohtaan.

Molemmissa tapauksissa kyse on leikkauksista, joista aiheutuisi osastohoidon tarvetta.

– Totta kai tämäkin on harkinnassa, mutta toistaiseksi tarvetta siihen ei ole ollut, sanoo Pietilä.

Pohjois-Karjalassa tilannetta arvioidaan maanantaiaamuna. Sielläkin kyse on ennen kaikkea siitä, saadaanko potilaat operaation jälkeen jatkohoitoon, jos osastot ovat täynnä.

Kyseessä omikronin alalinja

Wilèn kertoo, että Pohjois-Karjalassa kuormitus on hyvin lähellä sitä tasoa, jolla oltiin koronapandemian aikoina. Sairaita on paljon, mutta yksi asia on toisin.