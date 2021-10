Taistelu potilasruuhkan keskellä – alkava influenssakausi kummittelee valmiiksi ylikuormittunutta osastoa Tampereella: "Moni uupuu matkalla"

Taysin Päivystys Acuta on keskellä potilasruuhkaa. Päivytykseen on alkukesästä lähtien virrannut resursseihin nähden liikaa potilaita. Acutassa on tällä hetkellä 58 potilaspaikkaa, mutta potilaita kirjautuu sisään päivittäin jopa 300.