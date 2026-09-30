Euroopan jalkapalloliiton Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin on kiristänyt hyökkäystään Fifan puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan. Kattojärjestön puheenjohtajavaali on luvassa ensi keväänä.

Uefan ja Fifan pitkään jatkunut uhittelu on kärjistymässä. Ceferin arvosteli kovin sanoin Infantinon johtamistapaa European Football Clubs -järjestön kokouksessa Kööpenhaminassa tiistaina.

Ceferin vertasi kansainvälisen jalkapallon tilannetta H. C. Andersenin 1800-luvulla kirjoittamaan satuun Keisarin uudet vaatteet. Infantinoa ei mainittu puheessa nimeltä, mutta Ceferin antoi selkeästi ymmärtää Fifan vallankäytön keskittyneen liiaksi yhden henkilön käsiin.

– Ehkä tämän tarinan opetus on se, etteivät kätevät sanat voi muuttaa epämiellyttävää todellisuutta, Ceferin, 58, sanoi.

– Kansainvälisessä jalkapallossa on kuultu viime aikoina paljon hienoja sanoja – kehitys, demokratisointi, kuuleminen – sanoja, joilla on tosiasiassa kuvattu niiden vastakohtaa.

Fifan ja Uefan välit tulehtuivat, kun Infantinon junailema suunnitelma MM-kisojen kaupallisten oikeuksien kaupittelemisesta paljastui kesän MM-turnauksen jälkeen. Uefa hyökkäsi hankkeen kimppuun ja kritisoi rajusti sen valmistelua sekä päätöksenteon avoimuutta. Lopulta Fifa luopui suunnitelmastaan.

– Jalkapallon tulevaisuuden myyminen ei muutu kehitykseksi vain siksi, että sitä kutsutaan kehitykseksi. Kansallisten liittojen asettaminen tähän tilanteeseen ei muutu demokratisoinniksi vain siksi, että sitä kutsutaan demokratisoinniksi, vaikka sekki olisi kuinka suuri. Eikä salailu muutu kuulemiseksi vain siksi, että sitä kutsutaan kuulemiseksi, slovenialainen jatkoi.

Ceferin on roiminut myös Fifan läheisiä suhteita Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin, jolle Infantino ojensi taannoin järjestön rauhanpalkinnon ja joka tiettävästi pääsi vaikuttamaan MM-kisoissa yhdysvaltalaispelaaja Folarin Balogunin pelikiellon kumoutumiseen.

Osapuolten kahakka on etenemässä myös oikeussaliin. Uefa on hakenut Yhdysvalloissa asiakirjoja Infantinoa koskevaa oikeusprosessia varten. Fifa puolestaan syyttää Uefaa häirinnästä ja yrityksestä vaikuttaa ensi maaliskuun puheenjohtajavaaliin, jolloin Infantino aikoo hakea jatkokautta.