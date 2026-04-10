Essi Unkuri paljasti gaala-asussaan raskausvatsansa.
Radiogaalassa palkitaan vuosittain alan tekijöitä ja mieleenpainuvimpia saavutuksia. Tänä vuonna palkinnot jaetaan Hybridiarena Hypessä Espoossa 10. huhtikuuta.
Radiojuontaja Essi Unkuri saapui punaiselle matolle raskausvatsan paljastavassa valkoisessa asussa.
Unkuri kertoi, että hänen asunsa on stylisti Saaga Piikin suunnittelema.
– Minua jännitti tulla tänne ensinnäkin raskaana, mutta myös vatsa paljaana, mutta nyt minulla on itsevarma olo. Raskausaika on niin lyhyt, niin tästä täytyy ottaa kaikki irti.
Unkuri ja hänen aviomiehensä Viljami Harjuniemi kertoivat maaliskuun lopulla, että he odottavat esikoistaan.
– Se tuntui tosi epätodelliselta, kun raskaustesti näytti positiivista. Se oli elämää mullistava hetki. Olen unelmoinut äitiydestä ihan lapsesta saakka, Unkuri kertoi.
Lue lisää: Essi Unkuri ja Viljami Harjuniemi: Vauva tulossa
Videolla Unkuri kertoo voinnistaan sekä uuden asuntonsa remontista.