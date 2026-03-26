Joona Luoto on palaamassa Suomeen.
Kuluneet kaksi kautta HV71:ssä Ruotsissa kiekkoillut Joona Luoto, 28, ei ole Expressenin mukaan jäämässä seuraan.
Hyökkääjä on lähellä paluuta Suomeen ja ruotsalaislehden mukaan suurimmin tyrkyllä Tapparaan.
Jo juniorina Tapparaa edustanut Luoto on pelannut seurassa neljällä SM-liigakaudella, viimeisimmäksi 2021–22. Vyöllä on kaksi Suomen mestaruutta.
Luodolla on yhdeltä sesongilta lisäksi matseja HIFK:sta.
Kahdella kaudella Luoto on pelannut NHL:ääkin, kaikkiaan 23 runkosarjaottelun verran, ja miehellä on kokemusta myös Sveitsistä.
Suomalaispelurin kulunut sesonki HV71:ssä oli tehopisteiden osalta vaisu. 30 SHL:n runkosarjaottelua kerryttivät pottia 4+5=9 pinnalla.
HV71 säilytti SHL-paikkansa peittoamalla Leksandin voitoin 4–0.