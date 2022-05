Neljä tapaa, joilla elimistö kertoo saavansa ihan liikaa D-vitamiinia

Muun muassa luuston terveyteen ja vastustuskykyyn tarvittavaa D-vitamiinia on tärkeää saada riittävästi, mutta liika on liikaa. Jos oleskelee paljon auringossa, syö D-vitamiinia sisältäviä ruokia ja nappaa vielä päälle ravintolisää, on vaarana pahimmillaan hyperkalsemia eli kalsiumin liikamäärä veressä.