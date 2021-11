Kärsitkö selkäkivuista? Amerikkalaisprofessorilta yllättävä selitys särylle

Yhdysvaltalaisen The Washington Post -lehden haastattelema neurokirurgian professori Mohamad Bydon suosittelee selkäkivuista kärsiviä testauttamaan D-vitamiinitasonsa. Ohje voi kuulostaa oudolta, monesti selkäkipujen syynä kun pidetään esimerkiksi huonoa työskentelyasentoa tai runsasta istumista.

Yleisimmin selkäkipuja esiintyy alaselän alueella. Tavallisin vaiva on Terveyskirjaston mukaan äkillinen kipu, joka johtuu pääasiassa lihasten jännittämisestä. Särkyyn voivat myötävaikuttaa selän nikamien rappeumat ja nivelten kulumat. Myös ylimääräiset kilot kuormittavat selkää.

D-vitamiinin roolia selkäkipujen taustalla selittää se, että vitamiinia tarvitaan luuston terveyteen. D-vitamiinin puutoksen seurauksena luuston terveys heikkenee, mikä voi pahentaa selän ja niskan alueen kipuja, Bydon sanoo The Washington Postille.

Tutkimuksissa D-vitamiinivaje on yhdistetty pahempiin kipuihin, mitä on selitetty esimerkiksi D-vitamiinin tulehdusta vähentävillä vaikutuksilla.

D-vitamiinilisä voi vähentää ylipainoisten selkäkipuja

Tutkimuksissa on saatu vihiä siitä, että lihavuus voi johtaa D-vitamiinin puutokseen. Lihavuuden on arveltu vähentävän D-vitamiinin tehoa elimistössä. Selitykseksi on tarjottu rasvakudosta, joka varastoi itseensä D-vitamiinia.