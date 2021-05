Elinkautisen vankeusrangaistusten pituus on keskimäärin 14,5 vuotta

Viime vuosina elinkautisvankeja on vapautunut vuosittain 13–16

Yleisimmin elinkautiseen tuomitaan murhasta

Toistaiseksi pisimmän elinkautisen on Suomessa istunut ryöstömurhasta tuomittu Pasi Räty 22 vuoden tuomiollaan