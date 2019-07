Muhoksen soramonttumurhasta tuomittu pääsee vapaalle jalalle – hakkasi vankilatuttunsa hengiltä kirveellä ja lapiolla

Työpaikka ja asunto odottavat

Oikeuden tuomiossa kerrotaan, että miehen käytös on ollut eräitä rikkeitä lukuunottamatta moitteetonta, ja hän on kouluttautunut ja osallistunut vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan. Miehellä oli tiedossaan työpaikka ja asunto, ja hän on päihteetön. Rikosseuraamus ei puoltanut miehen vapauttamista.