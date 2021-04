Katkera mies murhasi kasvatti-isänsä veitsellä ja puutarhasaksilla rahojen takia – pääsee syksyllä kiven sisältä

Oikeus huomioi vapaa-ajan shakkiharrasteen

Oikeuden päätöksestä ilmenee, että mies on opiskellut kiinteistönhoitoalaa ja on jo joitain vuosia huolehtinut vankilan ulkoalueista. Lisäksi hänelle on myönnetty eläke. Lomilla mies on tavannut iäkästä äitiään ja osallistunut shakkiturnauksiin. Hän myös kertoi aikovansa jatkaa psykologin vastaanotolla käyntiä vapaudessa, kuten myös AA-toimintaan osallsitumista.