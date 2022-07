Mies kuristi vaimonsa hengiltä, koska ei halunnut aiheuttaa naiselle pettymystä – vapautuu elinkautisesta

Sai potkut töppäilyn takia

Sai ajatuksen tappamisesta

Eräänä maaliskuisena yönä pariskunta oli palannut kotiin juhlimasta. Kaksikon välillä ei ollut ollut riitaa, vaan he olivat menneet nukkumaan normaalisti.

Mies on ollut vankilassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Vankeutensa aikana mies on saanut uuden tuomion huumausainerikoksesta, sillä hän oli yrittänyt kuljettaa vankilaan Subutexia ja SIM-kortteja kehonsa sisällä.

Vapautuu 15 ja puolen vuoden jälkeen

Hovioikeus katsoi, että mies voidaan päästää vapauteen, kun mies on suorittanut elinkautisrangaistustaan 15 ja puoli vuotta. Aika tulee täyteen ensi vuoden syksyllä.

Mies on myös itse kertonut haluavansa elää päihteetöntä elämää, ja hovioikeuden mukaan miehellä on halu kehittää itseään. Hänellä on lisäksi tukenaan lähiomaisia.