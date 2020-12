Armotonta! Sauli Niinistö rikkoo vuosikymmeniä jatkunutta perinnettä – presidentti ei ole armahtanut yhtäkään rikollista lähes kahteen vuoteen

Oikeusministeriöön on tähän mennessä saapunut 47 armahdushakemusta.

Toistaiseksi Niinistö on näyttänyt punaista valoa joka ikiselle. Oikeusministeriö ottaa hakemuksia vastaan ja esittelee niitä presidentille vielä joulukuun aikana, joten tilanne voi vielä muuttua.

Selvää on joka tapauksessa, että Niinistö on vetänyt armahduksissa edeltäjiään huomattavasti tiukempaa linjaa. Viimeksi Niinistö on armahtunut kaksi vankia vuonna 2018.