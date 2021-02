Erittäin vaarallisilla rikoksentekijöillä yhdistävä tekijä: "90 prosentilla oli samanaikaisesti persoonallisuushäiriö ja päihdeongelma"

THL:n ylilääkärien Petteri Joelssonin ja Aulikki Ahlgren-Rimpiläisen sekä oikeustieteen maisteri Katja Revon tekemän selvityksen tulokset julkaistiin aiemmin tässä kuussa The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology -julkaisussa.

Selvityksessä oli mukana 111 vaarallisuusarviota vuosilta 2006–2019. Vaarallisuusarvio tehdään vakavaan väkivaltarikokseen syyllistyneelle rikoksenuusijalle mielentilatutkimuksen yhteydessä. Käytännössä se on arvio siitä, uusiiko ihminen väkivaltarikoksen ja millä todennäköisyydellä.

Arvioista 97 prosenttia tuli siihen lopputulokseen, että tutkittava on erittäin vaarallinen toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Yhdistelmä kasvattaa väkivallan riskiä

Koko aikuisväestöstä persoonallisuushäiriöistä kärsiviä arvioidaan olevan 5–15 prosenttia. Häiriöitä on monenlaisia, ja niiden syntyyn vaikuttavat muun muassa perinnölliset tekijät ja ihmisen elämän tapahtumat.

– Persoonallisuushäiriö on väkivaltaisen käytöksen riskitekijä. Tiedetään myös, että persoonallisuushäiriö yhdistettynä päihdeongelmaan kasvattaa riskiä.

– Jotakin on tapahtunut, että tässä tilanteessa ollaan uudelleen. Se voi liittyä nimenomaan jatkuvaan päihdeongelmaan ja persoonallisuuden ominaisuuksiin, kun ensimmäisestä tuomiosta ei ole pystytty ottamaan opiksi. Tämä alleviivaa sitä, että huomiota olisi hyvä keskittää näihin asioihin, Joelsson sanoo.

Päihdeongelmaa helpompi hoitaa

Miten ongelmiin voitaisiin sitten puuttua? Joelssonin mukaan persoonallisuushäiriöstä ja päihdeongelmasta jälkimmäinen on usein helpompi hoitaa.

– Päihdeongelmaan on olemassa erilaisia matalan kynnyksen hoitoja, kun taas persoonallisuushäiriöön liittyvät henkilön ominaisuudet ovat hyvin hitaasti muuttuvia eivätkä välttämättä hoidolla ohjailtavissa. Päihdeongelmaan hoitoja on laajemmin tarjolla, ja päihteettömyys on selkeämmin toteutettavissa, hän sanoo.