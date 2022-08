Kristiina Mäkelä puuttui tiukasti asiattomiin kuviin, avaa taustoja MTV Urheilulle – "Tämä on järjestelmällistä"

– Miltä susta tuntuisi jos sun työpaikalla joku ottaisi kuvia sun jalkovälistä ja julkaisisi ne lehdessä? Miten on mahdollista että kisajärjestäjä antaa asettaa kamerat kuvaamaan kolmiloikan väliloikkaa missä joka urheilija on väkisinkin haarat auki ja linssi tarkentuu vain ja ainoastaa yhteen paikkaan? Mäkelä kirjoitti.

– Se on aika selvää, että ihmiset huomaavat tämän saman ongelman, eikä se ole ok, Mäkelä summaa.

Kisaorganisaatioille tiukkaa kritiikkiä

Kolmiloikkaajan mukaan kyseessä ei ole niinkään kritiikki yhtä tiettyä kuvaa kohtaan. Ilmiö on ollut olemassa jo pidempään, ja siihen on yritetty puuttua.

– Muutama vuosi sitten huomasin, että tällaisia kuvia otetaan. Juuri tässä esimerkkinä käyttämässäni kuvassa sentään näkyy jotain muutakin kuin takajalan etureisi ja etujalan takareisi ja se, mitä siellä välissä on. Otoksia on kuitenkin useita, ja sama koskee muitakin urheilijoita. Tämä on vain jatkunut, vaikka asiasta on sanottu, Mäkelä taustoittaa.