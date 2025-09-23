Taiteilija Anna Eriksson hiljeni nähdessään itsensä nuorena laulajana.
Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa nähtiin maanantaina tunteikas hetki, kun monialataiteilija Anna Erikssonin kanssa palattiin 30 vuoden taakse.
Erikssonille näytettiin pätkä MTV3:n vuoden 1995 Kiitorata-ohjelmasta, johon hän osallistui vain 18-vuotiaana. Eriksson voitti kilpailun, ja nousi raketin lailla koko kansan kuuluisuuteen.
Nostalgiatrippi sai aikaan tunteikkaan reaktion, ja Erikssonin myös muistelemaan tuon ajan ajatusmaailmaansa.
– Mua jäi itkettämään, kun katsoin tuota, Eriksson aloitti lopulta vastauksensa videon nähtyään.
