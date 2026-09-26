Helsingin Jalkapalloklubi on Kansallisen liigan mestari. HJK varmisti kolmannen peräkkäisen mestaruutensa, kun se päihitti KuPSin lauantaina vieraissa 1–0-lukemin. HJK on voittanut Suomen mestaruuden nyt ennätykselliset 26 kertaa.

Iiris Holmström vei HJK:n aikaiseen johtoon 17 minuutin pelin kohdalla. Miho Kamogawan pitkä pystypallo lähetti 20-vuotiaan hyökkääjän läpiajoon, josta Holmström viimeisteli viileästi kauden kymmenennen liigamaalinsa. Maalisyöttö oli puolestaan jo Kamogawan kymmenes.

Kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun Holmström varmistaa Suomen mestaruuden HJK:lle. Hän ratkaisi mestaruuden myös syyskuussa 2024, kun hänen uransa ensimmäinen liigamaali siivitti HJK:n 2–1-voittoon KuPSista.

– Tosi hyvä fiilis ja todella ylpeä joukkueesta. Se, että mestaruus varmistui jo kolme kierrosta ennen kauden loppua kertoo siitä, että olemme todella sisukkaita. Haluamme voittaa ja se näkyy niin meidän pelissä kuin asenteessa, Holmström sanoi Ruudun haastattelussa.

Kotijoukkue KuPS kävi lauantaina useamman kerran lähellä tasoitusta, mutta Annika Laihanen piti maalinsa puhtaana HJK:n tolppien välissä. Savolaisten keskikenttäpelaaja Elli Mäkipelkola täräytti laukauksensa rangaistusalueen reunalta ylärimaan, minkä jälkeen HJK:n Alma Forstén kolisteli puolestaan pystypuita.

Ottelun lopulla HJK joutui pelaajan vajaalle ulosajon myötä, mutta selvisi KuPSin käynnistämästä takaa-ajosta. KuPS kamppailee loppukaudella hopeasta Åland Unitedin kanssa.