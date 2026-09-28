Kreikassa kuohuttaa suositun laulajan kuolema yksityisklinikalla.
Kreikkalainen laulajatähti Giorgos Mazonakis on kuollut kyseenalaisessa operaatiossa Ateenassa sijaitsevalla yksityisklinikalla.
Politicon mukaan 54-vuotias Mazonakis kuoli sydänkohtaukseen aiemmin syyskuussa plasmafereesin aikana.
Kyseessä on lääketieteellinen toimenpide, jossa verestä erotetaan nestemäinen plasma erilleen verisoluista.
Hoitoa käytetään tyypillisesti vaikeiden sairauksien hoidossa, mutta jotkin hyvinvointiklinikat markkinoivat sitä elimistöä puhdistavana ja elinikää pidentävänä hoitona.
Kreikan terveysministerin Adonis Georgiadisiksen mukaan toimenpide tehtiin yksityisklinikalla, jolla ei ollut lupaa suorittaa kyseistä hoitoa.
Klinikan kahta vastuulääkäriä vastaan on nostettu rikossyytteitä, ja heitä epäillään muun muassa kuolemantuottamuksesta. Samalla tutkitaan, ovatko valvontaviranomaiset hoitaneet tehtävänsä asianmukaisesti.
Järkyttävät yksityiskohdat
Tapauksen yksityiskohdat ovat järkyttäneet kreikkalaisia.
Oikeusviranomaisten keräämien tietojen mukaan Mazonakisin tajuttomuuden ja ensihoidon hälyttämisen välillä oli peräti 87 minuutin selittämätön viive.
Lisäksi klinikan henkilökunnan kerrotaan etsineen internetistä ohjeita elvyttämiseen.