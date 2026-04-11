Artisti näytti, miten intialainen lääketiede on tullut osaksi hänen arkeaan. Katso video yltä!
Muusikko Jukka Poika nauttii aamuisin vettä kyykkyasennossa ja kupariastioista tarjoiltuna.
Artisti kertoo MTV Uutisille kiinnostuneensa vuosia sitten intialaisesta ayurveda-lääketieteestä, jonka myötä hän on löytänyt uusia rutiineja elämäänsä.
Aamulla suoritettavaan rutiiniin tarvitaan kuparikannu ja -kuppi, mies kertoo.
– Menen tähän asentoon ja juon sen, Jukka Poika esitteli MTV Uutisten toimittajalle Jere Silfsténille.
– Tässä asennossa ja ylipäätänsä istuenkin hermosto on sopivassa tilassa ottamaan vastaan. Tämä venyttää mukavasti faskioita.
Artisti julkaisi huhtikuun alussa uuden albumin kymmenen vuoden tauon jälkeen.