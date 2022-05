Presidentit Niinistö ja Biden tapaavat

Niinistö kertoi Ruotsissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että on erityisen kiinnostunut kuulemaan Bidenilta, kuinka nopeasti Yhdysvalloissa aiotaan edetä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemusten hyväksymisessä.

– Yhdysvallat on tärkeä maa ja jonkinlainen malli muille. Jos (ratifiointi)prosessi on siellä nopea, se auttaa koko prosessia ja sen aikataulua. Se on hyvin tärkeää, Niinistö sanoi aiemmin tällä viikolla.