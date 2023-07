Venäjä pysynee vaitonaisena Bidenin Helsingin vierailusta – Risto E.J. Penttilä: "Suuri epäonnistuminen Venäjälle"

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilän mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailulla on iso merkitys Suomelle, Pohjoismaille ja Yhdysvalloille.

– Suomelle tämä tarkoittaa, että se on Yhdysvaltojen luottopelaaja, osa ydinperhettä ja tärkeä Yhdysvalloille sekä diplomaattisesti että sotilaallisesti.

Pohjoismaille on tarjolla iso rooli transatlanttisissa suhteissa eli Yhdysvaltain ja Euroopan välisissä suhteissa.

Bidenille vierailu on hyödyllinen tulevien Yhdysvaltain presidentinvaalien valossa.

– Tämä on Joe Bidenille tärkeää osoittaa, että Suomesta tuli Naton jäsen hänen aikanaan. Tämä on hänen ulkopolitiikkansa suuri voitto, Penttilä kertoo.

Selvitetäänkö Vilnan keskeneräisiä asioita vielä Helsingissä?

Ruotsin vielä jumissa olevan Nato-jäsenyyden on toivottu ratkeavan Vilnan huippukokoukseen mennessä. Ukrainalla on myös ollut toiveita edistää omaa Nato-jäsenyyttään Vilnassa. Sekä Ruotsin että Ukrainan toiveet saattavat kuitenkin jäädä toteutumatta Vilnassa, joten Penttilä uskoo kansainvälisen huomion pysyvän yllä vielä Bidenin Helsingin vierailulla.

Putinilta ei ole odotettavissa suurta kannanottoa

– On kuitenkin silmiinpistävää, että Venäjän presidentti Putin ei halua korostaa Suomen Nato-jäsenyyttä, koska se osoittaisi, kuinka suuri epäonnistuminen Venäjälle tämä on ollut, että Suomesta on tullut Putinin aikana Naton jäsen. En odota mitään kummallista siltä puolelta, Penttilä pohtii.