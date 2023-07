Joe Biden on pitkän linjan veteraanipoliitikko, jonka elämää ovat varjostaneet tragediat

Torstaina Suomeen saapuva Joe Biden on tehnyt ennen presidenttikauttaan pitkän uran Yhdysvaltain politiikassa. Hänet valittiin Delawaren osavaltion senaattoriksi vuonna 1972 yhtenä kaikkien aikojen nuorimmista ehdokkaista. Biden oli tuolloin 29-vuotias.

Aikoinaan yksi kaikkien aikojen nuorimmista yhdysvaltalaissenaattoreista on saavuttanut uransa ehtoopuolella uuden virstanpylvään. Marraskuussa 81 vuotta täyttävä Biden on kaikkien aikojen vanhin Yhdysvaltojen presidentti.

Pitkän uran tuoma kokemus on Bidenin selkeä vahvuus, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta.

– Biden on pitkän linjan veteraanipoliitikko. Vankka kokemus määrittää hänen osaamistaan, Heiskanen sanoo STT:lle.

– Hän tuntee puoluekentän hyvin, ja hänellä on ollut paljon yhteistyötä myös niin sanotusti käytävän toisella puolella eli republikaanien kanssa.

Pitkä ikä on myös rasite

Heiskasen mukaan on päivänselvää, että Bidenin korkea ikä tuo mukanaan omat haasteensa. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei Biden ole karttanut aihetta.

– Kyllä hän on myöntänyt, että hän on iäkäs, ja onhan se merkittävää, että hän täyttää 81. Silti Biden on sanonut pystyvänsä hoitamaan tehtävänsä.