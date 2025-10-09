Cancel-elokuva sai hurjat katsojaluvut avauspäivänään.
Tuukka Temosen ohjaama Cancel-elokuva keräsi ensi-iltapäivänään hurjat katsojaluvut ja se on tiedotteen mukaan jo yhden päivän katsojaluvuilla viikon katsotuin elokuva.
Keskiviikkona 8. lokakuuta ensi-iltansa saaneen elokuvan näki avauspäivänä huimat 15 492 katsojaa.
Toimintakomediassa näyttelevät YouTubesta ja somesta tutut Niko, Santtu ja Weksi. Lisäksi elokuvassa nähdään liuta julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Elastinen, Mandimai, Niilo22, sekä Ilkka Forss.
Elokuvassa näyttelevän Niko Meurosen mukaan palaute on ollut uskomatonta ja tekijät ovat saaneet satoja viestejä somessa.
– Moni on yllättynyt siitä, miten hyvä elokuva on. Useat katsojat ovat sanoneet haluavansa nähdä sen heti uudelleen. Voiko parempaa palautetta Saada, Meuronen sanoo tiedotteessa.
Elokuva on tarina ystävyydestä, sekä Cancel-kulttuurista.