Moskovan terroristi-isku: Epäillyt ilmestyivät venäläiseen uutisohjelmaan, "todiste" Ukraina-yhteyksistä löytyi netin kuvapankista

Toinen videolla nähtävä mies on Saidakrami Rachabalizoda .

Maaliskuun lopulla venäläisillä sotakanavilla kiersi video, jolla näkyy kuinka maastokuvioiseen univormuun ja kasvot osittain peittävään naamioon pukeutunut mies leikkaa Rachabalizodalta korvan irti ja tunkee sen hänen suuhunsa. Toisella videolla hänen veristä päätään hakataan maahan ja miesääni käskee häntä "vastaamaan oikein, koska hänellä on vain yksi korva jäljellä".

Amnesty: Syytettyjen kidutus järjestelmällistä Venäjällä

Iskun tekijäksi ilmoittautui ääri-islamistinen Isis-K, joka myös julkaisi omaa videomateriaaliaan iskusta. Ukraina on jyrkästi kiistänyt osallisuutensa.

Aiemmin mainittujen epäiltyjen hyökkääjien lisäksi lukuisia henkilöitä on vangittu epäiltynä osallisuudesta iskun suunnitteluun. Kaikkiaan vangittuja on tällä hetkellä yksitoista, ja lähes kaikki ovat kotoisin Tadzhikistanista, Keski-Aasiasta.

Tuoreilla videoilla epäillyt näyttävät fyysisesti huomattavasti paremmin voivilta kuin pari viikkoa sitten., vaikka nähtävissä on merkkejä aiemmasta väkivallasta. Rachabalizodalla on edelleen jonkinlainen side korvansa päällä.

Väkivalta epäiltyjä kohtaan on lännessä nostattanut epäilyksiä siitä, voiko tunnustusten oikeellisuuteen luottaa.

Kidutus on järjestelmällistä Venäjän viranomaisten keskuudessa.

Olivatpa he syyllisiä tai eivät, reilua oikeudenkäyntiä he tuskin saavat. Terrorismioikeudenkäynnit ovat suljettuja käsittelyjä, joten ulkopuoliset, ihmisoikeustarkkailijat tai media, eivät pääse niitä seuraamaan.

Rikostutkijat väittävät löytäneensä puhelimista Ukraina-mielisiä kuvia

Venäjän rikostutkijat kertoivat viime viikolla löytäneensä yhden epäillyn puhelimesta Ukraina-mielistä sisältöä, kuten valokuvia ihmisistä pitämässä Ukrainan lippua tuhoutuneiden rakennusten edessä. Tutkintakomitea katsoo datan mahdollisesti osoittavan, että iskulla on kytkös Ukrainan sotaan.

Tutkijoiden mukaan epäillyn puhelimen data osoittaa epäillyn käyneen läpi kuvia konserttisalista ja lähettäneen niitä muille Ukrainan hyökkäyssodan alkamisen toisena vuosipäivänä helmikuussa. Komitean mukaan epäilty on vahvistanut asian.

Tällä hetkellä on mahdoton tietää, ovatko löytyneet todisteet, epäiltyjen tunnustukset, tai tutkijoiden väitteet Ukraina-kytköksistä totta.

Mutta Venäjällä syyttävä sormi on jo siirtynyt vahvasti osoittamaan Ukrainaa. Iskun jälkeen asiasta oli Venäjällä aluksi vihjailuja, mutta nyt siitä on tullut "virallinen totuus".

Tuskin on sattumaa, että Rossija 1-kanavan uutisjutussa "unohdetaan" kokonaan mainita, että Isis-K on itse sanonut olevansa iskun takana tai se, että Valko-Venäjän presidentti on sanonut epäiltyjen olleen itseasiassa matkalla Valko-Venäjälle.