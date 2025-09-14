Tokion MM-yleisurheilun toinen kisapäivä on paketissa. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä, paikan päällä Japanissa oleva toimittaja Eren Gürler ja MM-kisoja kotimaassa seuraava toimittaja Ossi Karvonen sivaltavat sunnuntain puheenaiheet kolmeen osioon.

Tästä pidin

Evilä

Olihan tämä päivä täysin suunnankääntö Suomen tekemiseen. Aloitan Alisa Vainiosta – valvoin, katsoin ja vakuutuin! Se oli hieno suoritus olla paras eurooppalainen – nosti kylmät väreet. Vainiolla on ollut paljon vastoinkäymisiä. Nyt kannattaa miettiä tarkkaan, mikä oli levon ja kuormituksen suhde, sillä näin hän puhkesi kukkaan h-hetkellä. Me suomalaiset olemme urheilijoina vähän enemmän taipuvaisia kovuuteen, kun pitäisi ajatella, kuka on fiksuin ja paras. Ei ajatella vain, että nyt treenataan lisää ja lisää, vaan entistä enemmän levon kautta ja laadukkaammin, laadukkaammin!

Ja vielä moukarinaisista. Ensimmäinen askel on nyt hoidettu. Nyt Silja Kososella ja Krista Tervolla on kaikki mahdollista.

Gürler

Melissa Jefferson-Wooden – vau, mitä menoa! Julien Alfred on ollut tällä kaudella niin vakuuttava, että luulin hänen kukistavan amerikkalaisen 100 metrin finaalissa. Mutta mitä vielä. Jefferson-Woodenin sulava tikkaus eteni kuin juna ja jätti Alfredin ja kaikki muut täysin ilman mahdollisuuksia. Uskomattoman hieno juoksu yhdysvaltalaiselta!

Karvonen

Arvokisojen kestävyysjuoksut tarjoavat hyvin harvoin huippuaikoja, mutta auta armias millaisia tarinoita ne tarjoavat! Kisapäivä sai mielettömän suomalaisstartin Alisa Vainion huippujuoksusta maratonilla.

Ehkä vielä kovempaa sensaatiota todistettiin Tokion MM-stadionilla illalla, kun miesten 10 00 metrin finaalissa pidettiin vaisua vauhtia. Tämän mahdollisuuden käytti erityisesti kaksi yllättäjää: Kultaa ottanut Ranskan Jimmy Gressier ja pronssille taistellut Ruotsin Andreas Almgren.

Tästä en pitänyt

Evilä

Arvokisoissa tulee usein taktiikkajuoksuja pidemmillä matkoilla. Sanon niitä parvijuoksuiksi. Kun siinä levitellään ajoittain vähän siipiä, niin sulkia tuppaa vähän irtoilemaan. Tulee kaatumisia ja tarpeettomia loukkaantumisia.

Gürler

Naisten pituusfinaalissa nähtiin hienoja suorituksia, mutta valitettavasti loppukilpailun jännitys lässähti heti ensimmäisellä hypyllä, kun Tara Davis-Woodhall täräytti tiskiin loistohypyn 708. Sen jälkeen pituusfinaalin mielenkiinto kohdistui lähinnä siihen, pystyykö yhdysvaltalainen parantamaan voittotulostaan.

Saksan Malaika Mihambo yritti kaikkensa haastaakseen Davis-Woodhallia, mutta ei päässyt kuin tulokseen 699. Onneksi Davis-Woodhall hyppäsi vielä 713 kantaneen loikan, jotta kisaan saatiin hieman edes värinää.

Ei silti mitään pois Tara Davis-Woodhallilta. Upea urheilija, mutta tällä kertaa vain liian ylivoimainen.

Karvonen

Arvokisoissa olisi aina kiva nähdä kaikki parhaat viivalla timanttisessa kunnossa. Huippu-urheilu on kuitenkin raakaa hommaa, mikä konkretisoitui muun muassa Norjan superjuoksijan Jakob Ingrebrigtsenin sekä Italian korkeushyppymestarin Gianmarco Tamberin kohdalla sunnuntaina. Akillesvammasta kärsinyt Ingebrigtsen, 1 500 metrin olympiavoittaja, oli omassa alkuerässään kahdeksas ja karsiutui jatkosta. Samoin kävi jalkavaivaiselle Tamberille. Mestarit olivat kuin varjoja itsestään.

Tätä odotan

Evilä

Kaksi herkullista MM-finaalia luvassa. Armand Duplantisia miesten seiväshypyn finaalissa ei voi millään muotoa skipata. Siinä on kaikki mahdollisuudet nähdä kisojen ensimmäinen ME. Kaikki on kiinni siitä, mitä Duplantis itse haluaa siltä kilpailuilta.

Naisten moukarissa Kososen ja Tervon näkeminen rahakierroksilla eli kuuden joukossa on täyttä realismia. Tällaisia suomalaismahdollisuuksia nähdään ani harvoin. Heidän trendinsä osoittaa ylöspäin – todennäköisyydet ovat nyt kaikista korkeimmalla siihen, että suomalaiset ovat mitalipeleissä vahvasti.

Gürler

Voiko olla odottamatta tuollaista moukarifinaalia, jossa Tervolla ja Kososella on realistiset mahdollisuudet ottaa Suomelle jopa kaksi mitalia?

Kun ennakkosuosikki Brooke Andersen jäi karsintaan, on nyt jopa todennäköistä, että jompikumpi suomalaisista onnistuu loppukilpailussa mitalin arvoisesti. Mitalia puoltaa kaksi seikkaa: Kososen varmuus ja Tervon tehot.

Kosonen heittää varmuudella lekan kentälle. Nyt on vain kiinni siitä, saako hän karsintakilpailun kaltaisen rennon ja sen jatkoksi vähän tehoja suoritukseen. Tervossa kyllä löytyy tehoja 75-77 metriin, kunhan se moukari vain lähtee ulos häkistä.

Karvonen

Kuten satasen finaalit ja kovat ajat 400 metrin alkuerissä osoittivat sunnuntaina, Tokion MM-stadionin rata on nopea. Tämä lataa paljon odotuksia maanantain pikamatkalle, naisten 100 metrin aitojen välieriin ja finaaliin. Lotta Haralan ja Saara Keskitalon ei ole realistista haaveilla loppukilpailupaikasta, mutta huippuajat kovassa kyydissä ovat mahdollisia. Lajin kärki on terävä ja laaja, joten luvassa on ennätyksiä, superkellotuksia ja huima mitalitaisto.