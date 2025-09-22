Minulta kysyttiin otsikon mukaista kysymystä Tokiossa, ja jouduin pohtimaan tosissani siihen vastausta, kirjoittaa Tokiosta MTV Urheilun Eren Gürler.

Suomen joukkueen urheilijoilta nähtiin MM-Tokiossa hienoja onnistumisia, mutta kaiken kaikkiaan kisat kääntyivät isosti pettymyksen puolelle. Mitaliin ei yltänyt yksikään suomalainen, ja suurimmat tähtemme jäivät kauas odotuksista Silja Kososta lukuun ottamatta.

Krista Tervo jäi finaalissa ilman tulosta, Saga Vanninen jäi tämän kesän parhaastaan satojen pisteiden päähän, Elina Lampela tippui finaalista, eikä kukaan keihäsmiehistä päässyt loppukilpailuun.

Edelliset Suomen arvokisamitalistit, Wilma Murto ja Oliver Helander, epäonnistuivat pahasti. Murto jäi kokonaan ilman tulosta seiväshypyssä, Helander jäi alle 80 metrin ja karsiutui tylysti finaalista. Tokiossa eräs kollega kysyikin vilpittömästi, kumpaa pidän suurempana floppina. Onhan kuitenkin kyseessä kaksi kenties maamme isointa yleisurheilutähteä.

Ensinnäkin on syytä muistaa, että sekä Helander että etenkin Murto tulivat Tokioon rikkonainen kausi allaan. Helander vain yksi hyvä kisa vyöllään, ja Murto isojen myllerrysten ja polvileikkauksen jälkeen. Molempien suoritukset olivat silti iso pettymys myös minulle.

Helanderin keskiarvo

Ennen Tokion karsintakilpailua Helander oli erittäin luottavainen heittoonsa. MM-kisoja edeltävä kisa oli mennyt Brysselissä hienosti, kun keppi lensi useasti yli 80 metrin ja paras laskeutui lukemiin 83,97. Kunnon osoitus ja Helanderin entistä avoimempi puhe omasta tilanteestaan sai minutkin vakuuttuneeksi, että MM-kisoissa keppi lentää.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja karsinnasta tuli pannukakku. Keihäs ei lähtenyt oikeaan asentoon, ja Helander sanoi kisan jälkeen heittäneensä ”kiekkotyylillä”, mikä tarkoittaa, että vetoliike lähti sivusta.

Kun Helanderin koko kautta tarkastelee, tulee väkisinkin mieleen, että odotukset taisivat olla kaikilla liian korkealla. IF Raseborgin mies oli ennen MM-kisoja heittänyt tänä kesänä viisi kilpailua, joiden keskiarvo on 77,63 metriä. Hän ei ennen Brysselin kisaa ollut päässyt kertaakaan 80 metrin paremmalle puolelle. Kun vielä ottaa huomioon hänen ongelmansa lähentäjän kanssa on jälkeenpäin helppo todeta, että alle 80 metrin tulos oli jopa todennäköinen.

Murto

Wilma Murto on EM-kullallaan ja MM-pronssillaan todistanut kuuluvansa maailman eliittihyppääjien joukkoon, mutta tällä hetkellä maailman huipulta ollaan valitettavan kaukana. Tokiossa Murto ei päässyt yli edes aloituskorkeuttaan 425, mikä tuntuu käsittämättömältä – etenkin kun Murto hyppäsi kauden kahdessa ainoassa kilpailussaan tulokset 445 ja 443.

Karsinnan jälkeen Murto suostui sen verran jossittelemaan, että kenties löysemmät seipäät olisivat olleet parempi ratkaisu, mutta totesi tehneensä parhaalta tuntuneet ratkaisut sen hetken tiedon perusteella.

On selvä asia, että urheilija haluaa aina maksimoida oman parhaan tuloksensa. Uskon, että Murron osalta on kyse juuri tästä. Hän halusi hypätä enemmän kuin vain 445 ja oikeasti haastaa muita hyppääjiä. Sitä paitsi tuloksella 445 ei olisi karsinnassa tehnyt yhtään mitään. Ei ole varmasti yhtään urheilijaa, jolle riittää puolivillainen tai kädenlämpöinen suoritus. Tietysti Murto teki kaikkensa maksimaalisen suorituksen eteen, eli valitsi kisaan niin jäykän seipään, kuin vain uskalsi.

Murto hyppäsi Tokiossa 12 askeleen vauhdilla, jolla hän on myös onnistunut ylittämään tuloksen 471. Sillä tuloksella ei oltaisi vielä kamppailtu mitaleista, mutta pistesija olisi napsahtanut.

Minulle on samantekevää, karsiutuiko Murto finaalista tuloksella 445 vai jäikö hän ilman tulosta, kun hän sieltä kuitenkin karsiutui. Monet varmasti ajattelevat toisin ja pitävät ilman tulosta jäämistä täydellisenä katastrofina.

Miten Helanderin ja Murron suoritukset vertautuvat? Molempien suoritukset olivat pettymys, mutta mitalia en kummaltakaan missään vaiheessa odottanut. Pistesija oli molemmille etukäteen ajateltuna mahdollinen mutta kuitenkin epätodennäköinen. Kumpi sitten oli suurempi floppi? Sen saa jokainen päättää itse.