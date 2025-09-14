Ruotsin Andreas Almgren yllätti kaikki nappaamalla pronssia Tokion MM-kisojen 10 000 metrillä ajalla 28.56,02.

– Olen raatanut niin monta vuotta mitalin eteen. Todella monta nelossijaa, pettymystä ja vastoinkäymistä. Kun saan vihdoin seistä tässä mitali kaulassa, merkitsee erittäin paljon, Almgren sanoi MTV:n haastattelussa.

Almgren oli mukana voittokamppailussa, mutta taipui loppukirissä kolmanneksi. Taakse jäi kuitenkin monta todella kovaa juoksijaa.

– Olisin toivonut, että juoksussa aloitetaan vauhdinpito vähän aikaisemmin. Suunnitelma ennen juoksua oli, että ennen kuin on seitsemän kierrosta jäljellä, juoksen jonossa mukana ja laitan aivot pois päältä, Almgren kertoi.

Almgren oli koko ajan hyvissä asemissa juoksun aikana.

– Ei ollut järkeä olla ihan kärjessä, koska sinne oli selvä reitti, ja siellä olisi voinut tulla tönimistä, ruotsalainen kertasi juoksua.

Almgren oli erityisesti varautunut loppusuoran taisteluun.

– Vauhtia lisättiin vähitellen ja lopussa annoin vain kaikkeni. Olen harjoitellut vimmatusti loppukiriä viimeisen kuukauden, joten oli mahtavaa nähdä, että se puri, Almgren iloitsi.

Aiotko juhlia tänään?

– Enemmän nauttimista kuin juhlimista, sillä juoksen 5 000 metriä perjantaina. Olen niin hyvässä kunnossa, että en halua pilata sitä.

10 000 metrin kisan yllätysvoittoon kiri Ranskan Jimmy Gressier ajalla 28.55,77