MTV:n EM-sivallus: Suomalaissuoritus pilattiin kamalalla tavalla – "Menee elämänmittaisia muistoja"

Tästä pidin

Tommi Evilä: Pistesijoja on jo kuusi kappaletta, kun Münchenissä niitä tuli mitalien päälle viisi. Suomalaisilta daameilta oli taas sunnuntaina kokonaisuutena raikas esiintyminen.

Ilona Monosessa on Patryk Dobek -ilmiö – puolalaiselle tuli heti kolmannessa kisassa arvokisamitali, kun hän siirtyi 400 metrin aidoista kasille. Samanlainen huikea kuherruskuukausi on käynnissä. Kaikki on uutta ja ihanaa ja tabula rasana vetää. Ihan käsittämättömän kova SE-parannus 3 000 metrin esteissä.

2:07 Ilona Mononen loisti SE:llä Euroopan huippujen joukossa: "Olen sanoinkuvaamattoman ylpeä."

Ella Junnila pystyi jatkamaan sitä, mihin korkeuskarsinnassa jäi. Se antaa isoja lupauksia siihen, että SE:kin on tällä kaudella täysin mahdollinen. Oikeassa paikassa se tietää erittäin hyvää.

2:50 Ella Junnila harmitteli korkeusfinaalin jälkeen: "Kyllä jäi vähän hampaankoloon."

Eren Gürler: Camilla Richardssonin asenne vakuutti. Suomalaisjuoksija oli päässyt täksi kaudeksi elämänsä kuntoon ja puolimaraton kulki kuin unelma kärkijoukon mukana.

Sitten iski viheliäinen jalkavamma, joka aiheutui melko todennäköisesti uusista kengistä, jotka Richardsson sai pikavauhtia sen jälkeen, kun hänen kaikki tavaransa varastettiin.

Rahat vietiin ja unelma murskaantui, mutta siitä huolimatta Richardsson jaksoi hymyillä ja suunnata katseensa jo kohti seuraavaa tavoitetta. Hänen asenteestaan voisi jokainen ottaa oppia.

Tuomas Hämäläinen: Suomalaisnaisissa on todellakin ytyä. Nuori Ilona Mononen on noussut uudessa lajissaan pikavauhtia Euroopan huipulle, ja Ella Junnila on palannut ylös kovin kirjaimin. Isken ansaitut suitsutukset vielä Kristiina Halosesta.

Hän pisteli 400 metrin aitojen alkuerissä ensimmäiset 300 metriä railakkaan rapeasti, ja vaikka lopussa seinä alkoi näkyä, suomalainen puristi uuden ansiokkaan ennätyksensä. Välieräpaikka ajalla 55,62 ja omaan rekordiin 37 sekunnin sadasosan parannus: niin ikään A-luokan arvokisaurheilemista perustasoon nähden.

– Minulla loppu ei tällä hetkellä vielä tule, joten pitää juosta 300 metriä kovaa. Loppu on hoosiannaa ja ristinmerkkejä, Halonen veisteli.

Hengästyttävä mutta tulosta hänelle tuova taktiikka – raamatullisen lopun kera. On esimerkillistä, kun urheilija tiedostaa vahvuutensa ja puutteensa ja pystyy kilpailemaan optimaalisesti niiden mukaan.

1:45 Kristiina Halonen aitoi ennätyksensä EM-kisoissa – alkueräsääntö hirvitti suomalaista.

Tästä en pitänyt

Tommi Evilä: Camilla Richardssonin kohtalo raastaa. Teet pitkään töitä, ja mihin se valuu hukkaan… urheilussa voi tulla loukkaantumisia ja sairastumisia, mutta varkauteen.

Menee hieno menestysolettama. Urheilusuoritus vedetään siitä kuuluisasta pytystä alas. Samalla menee elämänmittaisia muistoja. Olympialaisiin valmistautuminen asettuu myös ihan uuteen valoon, kun kaikki täytyy nollasta raapia kasaan.

Toivottavasti pitkäkyntinen jää haaviin ja nopeasti. Ei voi muuta sanoa, vaikka niin ei tule käymään.

Eren Gürler: Järjestäjien toiminta lähetyspaikalla vaikuttaa olevan todella hataralla pohjalla. Sunnuntaina lähetyslaitteistoa selkeästi testailtiin ennen naisten sadan metrin välieriä, mikä on periaatteessa hyvä asia, jos sillä saatiin hommat pelaamaan.

Mutta.

Mietinpä niitä kahdeksaa urheilijaa, jotka siinä hetkessä laittoivat telineitä paikoilleen ja ottivat harjoituslähtöjä. Jos itse olisin ollut telineissä EM-välierässä vain minuutteja sen jälkeen, kun lähettäjä on laukaissut aseen muutamaan otteeseen joka kerta siinä onnistumatta, olisi se luonut aivan järkyttävän lisäpaineen jo valmiiksi äärimmäisen paineistettuun hetkeen.

Onneksi kaikki meni niin kuin pitikin, mutta testaustoimenpiteet olisi pitänyt hoitaa muutamaa minuuttia aikaisemmin, kun juoksijat eivät vielä olleet radalla. Toivon sekä järjestäjien että urheilijoiden puolesta, että tämä oli näissä kisoissa viimeinen kerta, kun lähdössä tapahtuu mitään sekoilua.

Tuomas Hämäläinen: Sydämessä vihlaisi Camilla Richardssonin tapauksen lisäksi, miten Krista Tervo murtui moukarikarsinnan jälkeen. Sanat täydensivät riipaisevuuden – valtavasti uhrauksia, ei palkkiota. Tervo lähti karsintaan joukon tämän kauden toiseksi kovimmalla tilastotuloksella, mutta tuttu tekninen epävarmuus ei ollut valitettavasti karissut lennolla Roomaan.

26-vuotiaan heittäjän uskoa koetellaan toden teolla – alla myös viimevuotinen MM-karsiutuminen. Mutta pää pystyyn, Krista, ominaisuuksillasi tehdään vielä todella tymäkkää jälkeä. Olet jo näyttänyt, että pystyt parhaimmillaan saamaan heiton jengoilleen kolmen yrityksen armottomassa karsinnassakin. MM-2022-karsinnan 73,83 oli terästä.

Kun leka on tällä kaudella lentänyt pisimmillään raisuun SE:hen 74,63, karsinnan ei tarvitse olla edes aivan täysosuma, että vielä urallasi loppukilpailupaikkoja kairaat. Huonoina hetkinä ja tulevien karsintojen alla Eugenen karsintanauha pyörimään.

1:35 Krista Tervolle valtava pettymys EM-kisoissa: "Ei auta kuin nostaa leuka ylös ja jatkaa."

Tätä odotan

Tommi Evilä: Tänään olisi maagista kaksi- ja puolituntista tiedossa iltaysin jälkeen puoleen yöhön asti. Laatat uupuvat vielä, mutta tänään on sellaisten ilta.

17.8. 2022 oli Münchenin illassa hienoa juttua – Wilma Murto voitti ja Silja Kosonen oli pisteillä – ja nyt samat huikeat leidit ovat lavalla. Kaikki olettama on siihen, että sieltä tulee enemmän kuin yksi mitali. Sitä on vahvasti ilmassa.

Topi Raitanen säestää taustalla, mutta daamit ovat olleet niin vahvasti framilla, että minun polttopisteeni on heissä vahvasti. Sellainen 17.8. uusinta, mutta vielä lite till.

2:52 Silja Kosonen otti jännityksen pois avausheitolla: "Olisihan se hieno enkka heittää."

Eren Gürler: Eihän sitä voi olla odottamatta Wilma Murron ja Silja Kososen finaaleita, unohtamatta tietenkään Topi Raitasta.

Maanantaista voi muodostua Suomelle todellinen superpäivä, sillä pelkästään tilastojen valossa Suomelle olisi luvassa kaksi mitalia. Murto ja Kosonen ovat finaalissa mukana olevista urheilijoista tilastokakkosia, ja Topi Raitasen meno oli alkuerissä myös erittäin kevyen näköistä. Kuten viime kisoissa nähtiin, mies pystyy hyvänä päivänä Euroopan tasolla mihin vain.

2:14 EM-kultaa puolustava Topi Raitanen ruoti alkueräsuoritustaan.

Tuomas Hämäläinen: Odotan myös Murrolta, Kososelta ja Raitaselta uljaita finaalisuorituksia, joiden jälkeen osassa suomalaiskauloista kimmeltää jalometallia. Toiselta puolen lisään, että haluan nähdä keihäskarsinnan avaavan viisauden Sanne Erkkolan EM-kisavalinnassa. Se ei tilastojen perusteella aukene.

Urheiluliitto päätyi lisäämään Erkkolan viime hetkellä EM-kisajoukkueeseen toisen maan sähläyksen kautta vapautuneen paikan myötä. Tämä siitä huolimatta, että Erkkolalla ei ole nykytasollaan eväitä minkäänlaiseen säälliseen lopputulokseen.

Arvokisakokemuksen hakemisellakaan hommaa ei voi perustella. 30-vuotias Erkkola on jo kahdet arvokarkelot urallaan urheillut. Vuonna 2022 hän nakkasi MM- ja EM-kisoissa karsinnat: MM:eissä irtosi 52-metrinen, EM:eissä 54-metrinen, ja peli oli kummallakin kertaa selvä.

Tuona vuonna Erkkola heitti uransa ainoan 60-metrisen, mutta kesän 2022 jälkeen hänen paras tuloksensa on 55,95 viime vuodelta. Tällä kaudella keppi on kantanut pisimmillään 52,80. Loppukilpailutaso on monien metrien päässä. Ei muuta kuin kisakoneeseen.