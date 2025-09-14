Yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa käydään toinen kisapäivä sunnuntaina 14. syyskuuta. MTV Urheilu seuraa sen tapahtumia tässä artikkelissa.
Kisapäivän iltasession ainoa suomalaisnimi on Mette Baas naisten 400 metrin alkuerissä. Finaaleissa ratkaistaan muun muassa maailman nopeimman miehen ja naisen tittelit 100 metrillä.
Sunnuntain aamusessio oli suomalaisittain komea: Alisa Vainio oli maratonin viides ja Krista Tervo sekä Silja Kosonen selvittivät moukarinheiton karsinnan, minkä lisäksi pika-aiturinaiset etenivät välieriin.
MM-sunnuntain päätapahtumat
MM-yleisurheilun sunnuntai-illan ohjelma
12.35 400 metriä, miehet, alkuerät
12.40 Korkeushyppy, miehet, karsinta
13.12 Kiekonheitto, naiset, finaali
13.25 400 metriä, naiset, alkuerät (Mette Baas)
14.20 100 metriä, naiset, välierät
14.40 Pituushyppy, naiset, finaali
14.45 100 metriä, miehet, välierät
15.07 1500 metriä, naiset, välierät
15.30 10000 metriä, miehet, finaali
16.13 100 metriä, naiset, finaali
16.20 100 metriä, miehet, finaali
MM-yleisurheilun sunnuntai-illan seuranta
Klo 13.47: Naisten kiekkofinaalissa on käynnissä kolmas kierros. USA:n ennakkosuosikki Valarie Allman on johdossa tuloksella 67,63.
Klo 13.44: Naisten 400 metrin alkuerien kolmannessa otatuksessa 400 metrin aitojen ME-nainen Sydney McLaughlin-Levrone aloitti hieman hämmästelyä aiheuttaneen MM-projektinsa vaivattomalla voitolla ja ajalla 49,41. McLaughlin-Levrone on siis halunnut panostaa Tokiossa sileään ratakierrokseen, eikä juokse aitoja lainkaan.
Erän tulokset varmistavat myös sen, ettei Mette Baas pääse jatkoon aikavertailusta.
Klo 13.39: Mette Baas kertoo Ylen tv-haastattelussa, että pienet hapot alkoivat kutitella jo takasuoralla.
– Kyllä pahasti näyttää siltä, että yhteen juoksuun jää. Se kyllä harmittaa, Baas sanoi Ylelle.
Klo 13.28: Baas on eränsä kuudes ajalla 51,92. Suomalainen hyytyi hieman viimeisen 50 metrin aikana, ja menetti siinä sijan. Aika oli mukiinmenevä, sillä hänen ennätyksensä tältä kesältä on 51,47.
Baas menee aikavertailuun, mutta sieltä välieriin pääsee kuusi parasta, joten kohtalona on todennäköisesti karsiutuminen.
Klo 13.23: Suomen Mette Baas lähtötelineillä. Naisten 400 metrin alkuerät alkamassa.
Klo 13.12: Illan ensimmäinen finaali, naisten kiekonheitto, on alkamassa.
Klo 12.54: Ja taas paukkuu maan ennätys. Edordo Scotti kiiruhtaa jatkoon uudella Italian ennätyksellä 44,45. Samassa erässä yhdysvaltalainen Jacory Patterson antaa myrskyvaroituksen: 43,90!
Klo 12.48: Miesten 400 metrin toisessa alkuerässä nähdään iso paukku. Britannian Matthew Hudson-Smith (aika 44,68) hyytyy neljänneksi. MM- ja olympiahopeamitalisti on nyt vaarassa pudota jatkosta, vaikka onkin tällä hetkellä aikavertailun kärjessä.
Samassa erässä Japanin Yuki Joseph Nakajima juoksee maansa uuden ennätyksen 44,44.
Klo 12.35: Ja sitten mennään stadionin puolella! Miesten 400 metrin alkuerät vauhtiin.
Klo 12.31: Sunnuntain tähän mennessä ainoa suomalaisepäonnistuja on ollut Suvi Niiranen moukarikarsinnassa. Niirasen tuntemuksia kisan jälkeen voit lukea tästä linkistä!
Klo 12.10: Otetaan heti seurannan alkuun kertaus Suomen aamuyön tapahtumista. Alla suomalaisonnistujien kommentteja suorituksistaan.
1:14Alisa Vainio häkeltyi huimasta MM-suorituksestaan – "En ole tajunnut vielä".
1:16Silja Kosonen huippuheitolla MM-finaaliin – "En usko, että on hirveästi korjattavaa".
1:40Krista Tervo joutui tiukille MM-karsinnassa – "Kyllä vähän jännitti".
0:46Lotta Harala perusjuoksulla välieriin – "Vähän virheitä välttelevä".
Klo 12.05: Tervetuloa MM-yleisurheilun seurannan pariin! Iltasessio starttaa tasan puolen tunnin päästä miesten 400 metrin alkuerillä.