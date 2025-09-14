Botswanan tähtijuoksija Letsile Tebogo hylättiin 100 metrin MM-finaalissa varaslähdön takia. Viime MM-kisojen hopeamitalisti otti diskauksen tyynesti.

– En tiedä miltä tuntuu. Ei sillä ole niin väliä, minulla on vielä monta vuotta ja finaalia edessä. Olen vain onnellinen, että pääsin finaaliin vaikean kauden jälkeen, Tebogo kommentoi kisan jälkeen.

Mitä lähtöhetkellä tapahtui?

– Ehkä oloni oli liian mukava lähtötelineissä. Ajattelin, että se oteaan kenties uudelleen, Tebogo sanaili.

Olitko yllättynyt?

– En ollut täysin yllättynyt, mutta kun kaikki ovat hermostuneita, ajattelin että ehkä nostetaan vain keltainen. Tuollaista sattuu, se on osa tätä lajia, Tebogo sanoi.

Tebogolla on ollut tällä kaudella vaikeuksia sadalla metrillä. Hän alitti ensimmäistä kertaa 10 sekuntia tänään välierissä ajalla 9,94.

200 metriä on kulkenut huomattavasti paremmin aikaan 19,76, millä hän on yksi Tokion MM-kisojen mitalisuosikeista.

– Luotan prosessiin ja teen vain sen, mitä minun täytyy tehdä.

100 metrin kisan voittoon pyyhälsi Jamaikan Oblique Seville omalla ennätyksellään 9,77. Maanmies Kishane Thompson oli toinen (9,82) ja USA:n Noah Lyles kolmas (9,89).

Tebogo on viime kesän Pariisin 200 metrin olympiavoittaja. 200 metrin alkuerät kisataan Tokiossa keskiviikkona, välierät torstaina ja finaali perjantaina.