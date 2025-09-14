Kanadan Camryn Rogers lähtee maanantaina kisattavaan moukarinheiton MM-finaaliin yhtenä suurimpana mestarisuosikkina.

Heinäkuussa 78,88 metriä heittänyt Rogers oli kisoihin lähdettäessä kauden maailmanlistalla sijalla kaksi. Ykkösenä majailevan Brooke Andersenin jäätyä Tokiossa karsintaan, on Rogers yksi suurimmista ennakkosuosikeista.

26-vuotias kanadalainen oli sunnuntaisessa karsinnassa rautaisessa kunnossa. Hän rikkoi karsintarajan ensimmäisellä heitollaan ja moukari kaartoi komeasti 77,52 metriin.

– Tämä juuri sellainen suoritus, jonka halusinkin tehdä. Heiton mitta osoittaa, että olen valmis heittämään pitkälle, Rogers myhäilee MTV Urheilulle.

Naisten moukarifinaalista sopii odottaa erittäin jännittävää, sillä peräti seitsemän finalistia on heittänyt tällä kaudella yli 76 metriä.

Karsinnassa lähimmäs Rogersia ylsi Suomen Silja Kosonen, jolla on onnistuessaan karsinnassa haasteita kokeneen Krista Tervon ohella erinomaiset mahdollisuudet yltää MM-mitaleille.

Rogers uskoo, että maanantain moukarifinaalissa tullaan näkemään pitkiä kaaria.

– Uskon, että siitä tulee hullu kilpailu. Luulen, että jokainen nainen tulee heittämään todella pitkälle. Se tulee tekemään siitä hienon mestaruustaiston. Tällä kaudella nähty jo niin monia pitkiä heittoja, Rogers sanoo.

Vaikka kilpailu moukarinaisten välillä on kovaa, on Rogers äärimmäisen iloinen kilpailijoiden välillä vallitsevasta kunnioituksesta ja yhteishengestä.

– Minusta on siistiä, että me kaikki kannustamme toisiamme ja haluamme, että jokainen pärjää hyvin. Olemme todella hieno ryhmä heittäjiä. Huomisesta tulee uskomaton pitkien heittojen päivä ja on uskomatonta olla osa sitä, mikä tekee meidän lajistamme niin hienon.