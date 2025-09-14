Krista Tervo selvitti Tokion MM-kisojen moukarikarsinnan vasta viimeisellä heitollaan. Se kantoi kuitenkin lukemiin 73,73, millä finaalipaikka irtosi helposti.

Paikka oli äärimmäisen kova. Tervo latasi kaksi ensimmäistä heittoa verkkoon, ja finaalipaikka sekä mitalimetsästys jäi yhden heiton varaan. SE-nainen kokosi itsensä viimeiseen heittoon ja täräytti tarvittavat metrit tauluun.

– Ajattelin vaan, että keskityn niihin pieniin asioihin ja annan mennä. Tiesin, että osaan handlata ne. Kalevan kisojen karsinta oli ihan hyvä lämmittely tähän. Näitä (tiukkoja) paikkoja on ollut, Tervo sanoi.

– Eka heitto oli oikeasti aika hyvä heitto. Siinä oli pieni ajoituksellinen asia, että jalka ei tullut maahan ajoissa. Toka oli huono, mutta kolmannessa ajattelin, että teen samalla lailla kuin ekassa, mutta korjaan sen pienen asian, Tervo avasi heittojaan.

Paineet purkautuivat onnistuneen kiskaisun jälkeen kovana huutona ja tuuletuksina.

– Kyllä siinä purkautui... Tämä viikko ei ole ollut harjoituksellisesti, mitä olisi toivonut. Ollut myös vähän terveydellisiä haasteita. Ei ollut niin rento fiilis kuin olisi toivonut, mutta päätin silti tullessani stadionille, että pystyn tähän, Tervo sanaili.

Terveysmurheitaan Tervo ei halunnut tässä kohtaa avata. Tekniset ongelmat hän sai melko hyvin kuriin karsintakisassa.

– On ollut (haasteena), että ei ole saanut vietyä takalaajuuteen moukaria. Jos se ei kierrä sieltä, niin jää yleensä vajaaksi. Kolmas heitto oli ehdottomasti tämän viikon paras heitto.

Suomalaisilla on erinomaiset lähtöasetelmat moukarin maanantaiseen finaaliin. Silja Kosonen oli koko karsinnan kakkonen huipputuloksella 75,88, Tervo puolestaan viides. Karsintaan jäi myös kovia nimiä, etunenässä maailmantilaston ykkönen Yhdysvaltain Brooke Andersen, joka sai aikaan kolme ruksia.

– Tätä on odotettu niin kauan ja nyt sinne finaaliin on päästy. Nyt vain nautitaan, Tervo julisti nauraen.

Tervo paljasti, että heittäminen ei ole tuntunut normaalilta viime päivinä.

– Tänään minä tunsin itseni taas. Ei ole tämän viikon aikana tuntunut itseltäni, nyt kyllä.