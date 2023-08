MTV:n MM-sivallus: Suomalaisten kommentit kuin kisaturisteilla - kyseenalainen kabinettipeli ratkaisi finaalipaikan

Pääkuvan videolta voit palata Wilma Murron pronssimitalitunnelmiin.

Tästä pidin

Jari Porttila: Wilma Murto katkaisi kahdeksan vuoden kuivan putken ja palautti Suomen MM-kisojen mitalikantaan. Kaikki korkeudet ensimmäisellä aina 485 asti, ja se 480 takasi pronssin. Murto osoitti, että hänen kilpailuhermonsa ovat rautaa. Hän oli Budapestin illassa jälleen paras eurooppalainen hyppääjä, eikä se kultakaan jäänyt kovinkaan kauas. Murto on kautta aikojen vasta neljäs suomalaisnainen, jonka kaulaan ripustetaan MM-mitali, edellinen tuli Göteborgin MM-kisoista 1995. Jos nyt pitäisi ennustaa, niin ensi kesänä on Suomeen tulossa kahdet kultajuhlat.

Mika Järvinen: Eihän sitä voi olla mistään muusta pitämättä kuin Wilma Murron puhtaasta pelistä ratkaisukorkeuteen asti. Erityisesti lämmitti se, että hän pystyi 485:een asti hyppäämään puhtaalla pelillä. Se takasi mitalin.

Esimerkiksi hyppy 450:stä ei teknisesti ollut mikään erityisen hyvä hyppy, mutta Wilman taso on vaan tällä hetkellä niin kova, että hän pystyy teknisesti vähän kehnommallakin hypyllä ylittämään 450. Wilman taso on noussut loistavasti, ja varmuustaso on sitä luokkaa, että se riitti tänään mitaliin.

Eren Gürler: Wilma Murron suoritus oli kerrassaan upea, mutta erityisesti Silja Kososen kylmäpäinen toiminta moukarikarsinnassa lämmitti mieltä. Kosonen osoitti todella rautaisia hermoja tiukassa paikassa. Ensimmäinen heitto karkasi sektorista ohi, ja tässä vaiheessa olisi monen puntti alkanut tutista. Kosonen sen sijaan otti takaiskun tyynesti, ja toinen heitto rävähti pitkälle yli karsintarajan.

Kososen tulos 74,19 on hänen uusi henkilökohtainen ennätyksensä ja finaalissa on odotettavissa vielä lisää, varsinkin kun heittäjä itse toteaa, että rahkeista löytyy vielä varaa pidemmälle kaarelle.

Tästä en pitänyt

Jari Porttila: En ymmärrä mitä tekemistä paikallisella pumppubändillä on kenttälajien finaalien esittelyssä. Bändi on varmasti suosittu Budapestissa, mutta miksi ihmeessä se on roudattu kentälle viemään huomio urheilijoilta. Hehän tämän shown tähtiä ovat.

Toinen absurdi näytelmä näytellään pikajuoksujen aikavertailun suhteen. Urheilijat pistetään nahkasohville, noin 50 asteen helteeseen odottamaan, josko paikka jatkoon aukeaisi. Järjetöntä touhua, kun sohvalla menee pahimmillaan yli puoli tuntia.

Mika Järvinen: Karsten Warholmin pääsy finaaliin oli mielenkiintoinen näytelmä. Oikeiden tahojen olisi pitänyt käydä vähän enemmän keskustelua siitä, menikö kaikki ihan oikein.

Omaan silmään Warholmin jalka näytti välieräjuoksussa menevän selvästi aidan sivusta ja rimalinjan alapuolelta. Tuntuu että kabinetissa ei haluttu maailmanennätysmiestä hylätä, ainakaan sen kuvamateriaalin perusteella mitä minä olen nähnyt.

Eren Gürler: Joidenkin suomalaisten lausunnot aiheuttavat allekirjoittaneessa turhautuneita ja jopa vihaisia tuntemuksia. On selvää, että monet suomalaiset ovat mahdottoman tehtävän edessä finaalipaikan tavoittelussa, kun alkuerissä tai karsinnoissa vastaan asettuu sekunti- tai metrikaupalla tasokkaampia urheilijoita. Silti haluaisi nähdä, että kisoihin lähdetään tekemään omaa ennätystä ja vähintään kauden parasta – että oikeasti taistellaan sadasosista, senteistä ja mahdollisimman parhaasta sijoituksesta.

Esimerkiksi 200 metrin juoksijoiden Aino Pulkkisen ja Anniina Kortetmaan tyytyväiset kommentit hyvin sujuneista alkueristä vain alleviivaavat sitä, että naiset ovat mukana täysin väärissä karkeloissa. En vastusta sitä, että kaikki kisaoikeuden saavuttaneet urheilijat ovat kisaamassa MM-näyttämöllä. Mutta Kortetmaa jäi kauden parhaastaan 0,3 sekuntia ja Pulkkinen 0,12 sekuntia. Ei siihen tuolla tasolla yksinkertaisesti saa olla tyytyväinen.

Tätä odotan

Jari Porttila: Silja Kosonen räppäsi moukarin karsinnassa uuden ennätyksensä, ollen karsinnan kolmonen. Olen pitkin kesää veikannut Siljan taistelevan MM-mitalista, nyt siihen on kaikki mahdollisuudet. Pronssiin toki vaadittaneen 75 metrin kiskaisu, mutta Kososella on kaikki edellytykset siihen. Silja on kunnonajoituksen mestari, samaa tasoa Wilma Murron kanssa. Odotan finaalia vesi kielellä.

Keihäsmiehetkin ovat saapuneet kaupunkiin. Nyt kun mitalitili on aukaistu, voivat karjut heittää ilman paineita perjantain karsinnassa. Oliver Helanderilla on kaikki saumat mitaliin, mutta älkää unohtako Toni Kuuselaa.

Mika Järvinen: Naisten moukarifinaalista on tulossa todella mielenkiintoinen, varsinkin kun kovia jäi pois, ja Silja Kosonen on hirmuisessa tikissä.

Esimerkiksi maailmantilaston kärkinainen Brooke Andersen suli karsinnassa totaalisesti, kun hän jäi kauden parhaastaan noin 13 metriä ja tippui ulos finaalista. Jos itsekin heiluttelin vähän symbolisesti mitalimahdollisuuskorttia, niin nyt Kosonen saattaa SE-lukemilla olla hyvin, hyvin lähellä mitalia. Totta kai siellä on vielä kovempia heittäjiä edellä, mutta totuus on, että kaikki eivät finaalissa onnistu. Saattaa olla mielenkiintoiset senttipelit tulossa.

Eren Gürler: Moukarifinaalia odottavat tietysti Silja Kososen komean karsinnan jälkeen kaikki suomalaiset, mutta torstaina on luvassa myös erittäin kovatasoinen miesten pituusfinaali.