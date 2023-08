MTV:n MM-sivallus: Norjan ihmepojan ylimielinen kukkoilu oli liikaa – supertähden härski kiilaus osui omaan nilkkaan

Tästä pidin

Jari Porttila : Budapestin upouuden stadionin tunnelma on kerrassaan fantastinen, eikä yleisö kannusta pelkästään unkarilaisia. Radalla Jakob Ingebrigtsen psyykkasi vastustajiaan loppusuoran showlla, kisan jälkeen hän puhui kuitenkin vain norjalaismedialle mixed zonella. Saga Vanninen veti ottelun läpi hyvällä asenteella, vaikka paukut taisivat mennä jo nuorten MM-kisoihin. Yhdeksäs sija MM-kisoissa oli kuitenkin loistava saavutus nuorelta ottelijalupaukselta. Hänen aikansa tulee pian.

/All Over Press

Tästä en pitänyt

Suomessa on syytelty Suomen Urheiluliittoa Topi Raitasen ongelmista, mutta on hyvä muistaa että Juhannuksen Euroopan joukkuemestaruuskisat eivät aiheuttaneet sitä, että Topi ei ollut kunnossa edes Paavo Nurmen kisoissa. Syyt ongelmiin saattavat löytyä kevään vuoristoleiriltä, elimistö saattoi ylikuormittua jo siellä.

Mika Järvinen : Televisiointi on ollut kehnoa. Ruudussa on näkynyt tarpeetonta grafiikkaa. Sen lisäksi grafiikkaa, mitä pitäisi olla, ei näy.

Kuten on usein tapana, televisiointia on hallinnut juoksujen ylivoima. Hienot draamat kenttälajeista jäävät näin näkemättä. Esimerkiksi sunnuntaina naisten pituus ja miesten moukari eivät päässeet siihen arvoonsa, mitä ne olisivat ansainneet. Parhaat suoritukset näytettiin, mutta molemmissa lajeissa oli melkoista draamaa. Olisi ollut kiva nähdä suoritukset suorana, että katsoja olisi pysynyt selvillä, missä mennään.

Eren Gürler : Norjan ihmepojaksi tituleeratun Jakob Ingebrigtsenin ylimielinen tuulettelu 1500 metrin välierissä ei kuulu lajiin. Norjalainen nosti sormensa pystyyn jo viimeisessä kaarteessa ja osoitti teollaan, ettei kunnioita kilpakumppaneitaan laisinkaan. 22-vuotias Ingebrigtsen on eittämättä yksi yleisurheilumaailman tähdistä, mutta hänen käytöksensä ja kisan jälkeen antamat polleat kommentit mitätöivät tätä menoa miehen upeat urheilulliset suoritukset.

Tätä odotan

Jari Porttila : Maanantai on kova suomalaisten naisten päivä. Seipään karsinnassa kaikilla kolmella on mahdollisuus finaaliin, Wilma Murron osalta sen pitäisi olla ”varma tapaus”, Elina Lampelan ja Saga Anderssonin pitää venyä kauden parhaiden hyppyjensä tasolle, mutta en epäile hetkeäkään, etteivätkö se siihen pystyisi.

Viivi Lehikoiselle 400 aitojen alkuerän pitäisi olla ”pässinlihaa”, niin varmasti Viivi on juossut koko kesän. Uskon, että Viivi selvittää tiensä aitojen finaaliin, se saattaa tosin vaatia uutta SE:tä, mutta siihenkin Lehikoinen on valmis.

Mika Järvinen: Odotan naisten 400 metrin aitojen alkueriä, ja kuinka kova Viivi Lehikoinen on. Hänellä on valmiudet juosta Suomen ennätys, mutta tarvitseeko alkuerissä juosta niin kovaa, on toinen asia.