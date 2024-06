MTV:n EM-sivallus: Suomalaispaukku tuli vääryydellä – Roomassa tapahtuu hämäriä

Tästä pidin

Tommi Evilä: Sinivalkoisia pistesijoja tuli. Santeri Kuusiniemen kuvio (hyvityspäätöksellä 110 metrin aitojen finaaliin) oli ihan käsittämätön, mutta hän hyödynsi sen maksimaalisesti. Reetta Hurskeen finaalipaikka (100 metrin aidoissa kuudes sija) oli hyvä, ja illassa ilahdutti ehdottomasti myös (20 kilometrillä viidenneksi kävellyt) Aku Partanen.

Italian menestys on lisäksi ollut huikeaa ja kotikisat ovat olleet italialaisille urheilijoille suuri boosti. Kun kisoja on käyty kaksi päivää, Italialla on enemmän kultamitaleja (5) kuin heillä oli koko Münchenin EM-kisoista (3).

Eren Gürler: Santeri Kuusiniemi nousi päivän positiiviseksi suomalaisyllättäjäksi EM-kisojen toisena päivänä. Paikka irtosi 100 metrin aitojen finaaliin ylimääräisenä juoksijana, mutta loppukilpailussa hän osoitti jopa kuuluvansa mukaan kovaan joukkoon.

Loppukilpailun ensimmäiset viisi aitaa tulivat muun porukan vauhdissa, mutta sitten tuli kolhuja, jotka kertautuivat. Siitä huolimatta aika 13,84 ja EM-kisojen seitsemäs sija. Komea suoritus.

Erityismaininta pitää antaa myös Stadio Olimpicon tunnelmalle toisena kisapäivänä. Lauantai-iltaan oli laitettu kovat italialaispaukut, kun kuulantyöntäjä Leonardo Fabbri, 100 metrin kiituri Lamont Marcell Jacobs ja 110 metrin aituri Lorenzo Simonelli kahmivat kukin kultaa Italialle, ja sen myös kuuli katsomossa.

Tuomas Hämäläinen: Siinä missä kävelyn ja aitojen suomalaisanti oli väkivahvaa, kansainvälisesti ylivertaisesti kirkkaimmin sinisissä ja valkoisissa sädehti Kreikan Miltiadis Tentoglou.

Heti pituusfinaalin avauskierrokselle pompauttavalla alustalla uusi maailman kärkitulos 842. Yhä järisyttävämpi tulostykitys jatkui myöhemmillä kierroksilla aina uuteen kisaennätykseen 865 asti – hän vieläpä ponkaisi tuon saman tuloksen sekä viidennellä että kuudennella kierroksella. Aiempikin kisaennätys oli ollut Tentogloun nimissä.

Paitsi että kreikkalainen on valtavan luokan pituusmies, hän on sitäkin armottomampi arvokisakilpailija. Tilillä on ulkoradoilta nyt olympiakullan ja maailmanmestaruuden ohella kolme Euroopan mestaruutta. Sisältä on kaksi MM- ja kolme EM-kultaa. Muita mitaleita ei ole löytyäkään – "tahrana" on ainoastaan vuoden 2022 MM-hopea ulkoa. Jättimäistä jälkeä.

1:36 Wilma Murto lausui lupaavaa tekstiä seiväskarsinnan jälkeen.

Tästä en pitänyt

Tommi Evilä: Jos Metallican keikalla oli ruokafarssi, vessafarssi, junafarssi ja farssifarssi, en tiedä, kumpi oli ensin, muna vai kana. Oliko tämä ensin Italiassa vai oliko se ensin Metallican keikalla? On kuitenkin uskomatonta, miten järjestelyt menevät koko ajan.

Mietitään esimerkiksi pikamatkojen säätöä. Eugenessa kaikki alle 0,1 sekunnin reagoineet lähtivät pihalle. Täällä tulee 0,088 ja ei muuta kuin keltainen laikka, anna mennä vaan.

Tässä on jotain niin hämärää. On ennenkin puhuttu, että lähetystoiminnassa käytettävät Atoksen kamat eivät ole ajan tasalla. Nyt se alkaa realisoitua pahimmalla mahdollisella tavalla.

Eren Gürler: Pituusfinaali oli kaikkien aikojen kovatasoisin EM-tasolla, mutta pomputtava hyppyalusta jätti huikeaan finaaliin kyseenalaisen sivumaun.

Voitto kirjattiin huimalla tuloksella 865 ja mitaliinkin vaadittiin 831 kantanut leiskautus. Sen lisäksi karsinta oli EM-historian kovatasoisin.

Jos pituuskisa olisi hypätty samalla alustalla kuin Rooman EM-kisojen muutkin kilpailut, olisi voinut iloiten todeta, että tänä vuonna hyppääjät vain olivat kunnossa. Nyt tulokset lähinnä epäilyttävät.

Tuomas Hämäläinen: Santeri Kuusiniemen seitsemäs sija oli suomalaisittain mieletön satutarina, mutta Suomi-vinkkelistä sivuun mennen totean karusti: Kuusiniemi ei ansainnut tuomariston hyvityspäätöksellä lahjana saamaansa finaalipaikkaa.

Jakub Szymanski lipesi välierän viimeisen aidan kohdalla Kuusiniemen radalle, ja suomalainen törmäsi puolalaiseen. Tämä häiritsi kaatuneen Kuusiniemen erän loppua, mutta silti: Kuusiniemi ei ollut läheskään finaalipaikkaan riittävässä vauhdissa.

Kuusiniemi sai kohtuuttoman hyödyn siitä, että kilpailija sattui tunaroimaan hänen eteensä. On väärin jakaa finaalipaikka urheilijalle, joka ei olisi siihen millään yltänyt. Se on väärin muita, jopa Kuusiniemeä nopeampia, karsiutuneita kohtaan.

Universaalisti: tasapuolisuuden nimiin olisi huomioitava, millainen tulos urheilijalle on tulossa. Jos Kuusiniemi olisi ollut kärkikyydissä ja kilpaveli olisi sitten pilannut hänen suorituksensa, tarina olisi ollut eri.

0:45 Aleksi Ojala kommentoi diskaamistaan 20 kilometrin kävelyssä.

Tätä odotan

Tommi Evilä: Mitä Ella Junnila pystyy korkeusfinaalissa tekemään? Mikäli karsinnan riemunkiljahduksista on jäänyt vähänkin latinkia pankkiin ja pystyy parantamaan, se tietää todella hyvää. Ominaisuudet hänellä ovat hurjan hyvät.

Eren Gürler: Ilona Monosen meno 3000 metrin esteiden alkuerissä oli niin eleetöntä ja varmaa, että sunnuntaisesta finaalista voi odottaa suomalaisittain jymypaukkua. Toki vastassa on tilastoajoiltaan jopa 15 sekuntia kovempia menijöitä, mutta arvokisafinaalissa – varsinkin kun on kyse arvaamattomasta estejuoksusta – voi tapahtua odottamattomia asioita.

Sanda Erikssonin Suomen ennätys on 9.24,70. Jos Mononen kykenee sellaiseen tykitykseen, että SE-aika menee rikki, taistelee hän mitalista.

Tuomas Hämäläinen: Ella Junnila on elementissään. Korkeushyppääjä on talsinut viime vuosina vaikeidenkin vaiheiden läpi, mutta nyt kulku on toinen. Perjantain karsinnassa Junnila huokui päättäväistä, itseluottavaista ja vapautunutta svengiä kera onnistumisten jälkeisten kovien kiljahtelujen. Silkkaa puhdasta peliä päätyyn, 192:een, saakka. Illan finaalissa vielä rahtusen ylemmäs, värkeissä on varaa. Vuoden 2021 EM-hallipronssimitalisti ei lukeudu tilastojen valossa mitalisuosikkeihin, mutta arastelematta ja vahvalla draivilla jatkaen haastamaan isoja nimiä.

1:24 Elina Lampela selvitti seiväskarsinnan aamun vaikeuksista huolimatta.