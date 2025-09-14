Suomen Alisa Vainio paineli Tokion MM-maratonilla peräti viidenneksi ajalla 2.28.32. Juoksun jälkeen median eteen asteli voipunut mutta onnellinen urheilija.

– Kyllähän se viides sija maistuu. Olisi voinut paskemminkin mennä, Vainio murjaisi.

Vainiolla oli kilpailunsa aikana yllättävän monta käännettä.

– Aikamoisia vaiheita. Ekalla kierroksella vedin lipat ja nousin sieltä kuten Lasse (Viren) konsanaan. Onneksi oli vähän enemmän aikaa ottaa porukka kiinni. 34 kilsan kohdalla repäisin oman kaulakoruni irti. Se vähän harmitti, Vainio kertoi.

Suomalainen juoksi suuren osan matkasta kärkiporukan mukana, jossa oli todella kovia menijöitä. Esimerkiksi kakkoseksi tulleen Tigist Assefan ennätys on hurja 2.11.53. Terveen uhmakkaalla asenteella juossut Vainio ei huippujuoksijoista hätkähtänyt.

– Kysyin siltä (Assefalta), että koska te oikein alatte juoksemaan, mutta ei se oikein tiennyt itsekään, Vainio myhäili.

– Ajattelin, että ei noista oo yksikään minua kovempia, ja että lähdetään taistelemaan. Tiesin, että ei täällä kovaa aikaa juosta.

Alisa Vainio poseerasi urheilijoiden hotellilla ennen kisaa.Lehtikuva

27-vuotias suomalainen ei tuijotellut liikaa kelloa, vaan painoi menemään oman fiiliksen mukaan.

– Peilasin omia tuntemuksia, ja aika hyvin pelasin viilennysten kanssa. En päästänyt lämpöä nousemaan kehossa, ja se onnistui loistavasti.

Kisa juostiin todella kuumissa ja kosteissa olosuhteissa, jotka Vainio kesti erittäin hyvin.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että jokainen juoksu on oma juoksunsa. Kärkijuoksijoidenkin täytyy juosta ne sijat, ei ne voi ilmaiseksi niitä ottaa. Kaikki sijat piti taistella, ja tänään minä taistelin aika hyvin, Vainio iloitsi.

Erityisesti Vainio oli tyytyväinen siihen, että pystyi pahojen sairastelujen jälkeen nousemaan näin huikealle tasolle. Hän kärsi monta kuukautta mykoplasmasta, ja palautui juoksukuntoon vasta kesäkuun antibioottikuurin jälkeen.

– Kyllä tämä vaikean ajan jälkeen merkitsee tosi paljon. Todella hyvä osoitus siitä, että vaikka olin sairas, tein paljon asioita enkä päästänyt kuntoa liian huonoksi. Oli usko siellä, että sitten kun tämä lähtee tästä kääntymään, niin se kääntyy tosi nopeasti, Vainio kertaa ajatuksiaan.

– Se kääntyikin ja sitten sain jotkut supervoimat, ja tässä ollaan.

Aika oli hänen kauden parhaansa. Ennätys on kuitenkin hieman parempi 2.25.36.

Kisan voittoon paineli Kenian Peres Jepchirchir ajalla 2.24.43. Etiopian Tigist Assefa oli toinen tuloksella 2.24.45 ja Paraguayn Julia Paternain kolmas ajalla 2.27.23.

Vainio piti palaveria Paternain kanssa kesken matkan.

– Puhuttiin siinä puolessa välissä, että joko nuo afrikkalaiset hidastaa, tai sitten me lisätään vauhtia. Päätettiin juosta oma ja fiksu juoksu. Tsempattiin toisiamme, ja hän juoksi loistavan juoksun ja itse siinä perässä, Vainio sanoi.

Tokion MM-maratonilta jäi pois useita huippu-urheilijoita muiden maratonkisojen takia.