MTV:n EM-sivallus: Täysin käsittämätöntä touhua – yöunia tuskin paljon nähtiin

Tästä pidin

Tommi Evilä: Olihan tämä suomalaisilta naisurheilijoilta todella hieno päivä. Ella Junnila , Ilona Mononen , Emilia Kangas ja Nathalie Blomqvist : leidit lavalla, ysiradalla. Jos päästään kauden parhaiden ja omien ennätysten havinoihin, on mahdollisuus yllättää isostikin. Siitä on saatu nyt esimakua vahvasti.

Lopputuloksena huimaakin huimempi viides sija ja uusi Suomen ennätys lukemin 14.44,72. Järisyttävä noin 15 sekunnin ennätysparannus arvokisafinaalissa on epäilemättä avauspäivän kovin suomalaissuoritus!

Nostan perjantain tasokkaalle härmäläispodiumille Blomqvistin ja Junnilan väliin Ilona Monosen 3 000 metrin esteiden alkueräjuoksulla, joka oli kerta kaikkiaan helpon, irtonaisen ja varman näköistä. Sisäradalla voimiaan maksimaaliseen malliin säästänyt suomalainen oli taktisella fiksuudellaan kuin kokenut konna, vaikka on vasta vaihtanut estejuoksun pariin.

Ilona Monoselta mahtava veto esteiden alkuerissä: "Kun oli go time, sitten mentiin."

Tästä en pitänyt

Tommi Evilä: Järjestäjien säätö ei ole mikään pikkusaaga, kun ajatellaan, saavatko urheilijat juotavaa, sitä että oli 100 metrin aitojen tapaus ( Klaudia Wojtunik "vilppilähdön" jälkeen alkueräuusintaan), oli protesteja myös piikkareiden suhteen ja tulospalvelu kyykkäili. Veikkaan, että TIC:ssä eli Technical Information Centerissä yöunet mahtoivat jäädä lyhyiksi, kun näitä asioita on käyty läpi.

Väkeäkään ei ollut lehterillä. Tämä on ihan käsittämätöntä. Mikä päivä italialaisillekin oli rakennettu. Naisten 20 kilometrin kävelyssä odotuksissa oli kultaa (tuli kaksoisvoitto), ja ilta huipentui 5000 metrin voittoon, mutta stadikka oli käytännössä katsoen tyhjä.

Toivon, että tämä on alkukäynnistelyvaikeuksia. Eiköhän se italialainen Vespa potkaista pikkuhiljaa käyntiin. Kunnon pärinä ja juhla tulee, kun kaulahuivi putkella painetaan uljaasti.

On käsittämätöntä, että Rooman stadionin hyppypaikka rakennettiin telineiden varaan, jolloin hyppyalustan ominaisuudet muuttuivat muuhun juoksurataan nähden dramaattisesti. Vielä käsittämättömämpää on, että urheilijoilla ei ollut asiasta mitään tietoa kuin vasta pari päivää sitten.

Kaiken huippu on vielä se, että kolmiloikassa kolme urheilijaa hyppäsi kielletyillä piikkareilla ilman mitään seuraamuksia. Käsittämätöntä toimintaa järjestäjiltä.

Tätä odotan

Eren Gürler: Lotta Haralan juoksu 100 metrin aidoissa oli sen verran ryhdikästä, että pika-aitojen välieristä on muodostumassa suomalaisittain erittäin mielenkiintoiset.

Harala oli alkuerien nopein, mutta pitää muistaa, että tilastojen mukaan 12 nopeinta tulevat mukaan vasta välierävaiheessa. Joka tapauksessa sekä Haralalla että Reetta Hurskeella on erinomaiset mahdollisuudet lauantai-iltana juostavaan finaaliin.

Haralalla on yhden juoksun turvin jopa pieni etulyöntiasema 12 nopeimpaan nähden, sillä karstat on saatu karistettua koneesta ja juoksurata ja proseduurit ovat nyt tuttuja. Kaksi suomalaisnaista finaaliin on mahdollista ja tässä vaiheessa jopa todennäköistä.