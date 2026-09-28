Ratapyöräilyn olympiavoittaja Katy Marchant pyörsi päänsä ja lopettaa uransa.
Kesällä Katy Marchant kertoi tavoittelevansa paikkaa Ison-Britannian joukkueessa Los Angelesin vuoden 2028 kesäolympialaisiin. Nyt 33-vuotias ratapyöräilijä kertookin, että ura on ohi.
Marchant sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan harkinneensa vielä jatkamista olympiavuoteen 2028 asti, mutta ura sai päättyä joukkuesprintin hopeamitaliin kesän Kansainyhteisön kisoissa.
– Olen saavuttanut enemmän kuin olisin koskaan voinut unelmoida, Marchant kertoi.
– Tuntuu todella erikoiselta. Päätös ei ollut kuitenkaan vaikea.
Brittitähti sanoi, että "tiedän, mitä jatkaminen vielä kahden vuoden ajan vaatisi".
– Olen valtavan ylpeä siitä, mihin olen päässyt ja mitä olen saavuttanut. En vain halua enää tehdä niitä valintoja, joita vaaditaan Los Angelesiin pääsemiseksi.
Marchant kilpaili vielä 2012 seitsenottelijana nuorten MM-kisoissa, mutta vaihtoi lajia, kun valmentaja huomasi, mihin hän pystyy pyörän selässä.
Britti voitti ratapyöräilyn joukkuesprintin olympiakultaa Pariisissa 2024. Rio de Janeirossa 2016 hän oli polkenut sprintin olympiapronssille.
Vuosi 2024 toi messevän kultapotin, kun Marchant saavutti tuona vuonna myös maailmanmestaruuden joukkuesprintissä ja Euroopan mestaruuden 500 metrin aika-ajossa.
Katy Marchant polki kesällä vielä Kansainyhteisön kisoissa Glasgow'ssa./All Over Press