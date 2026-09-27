Maantiepyöräilyn MM-kisojen naisten 180,4 kilometrin kilpailussa lauantaina nähtiin karmea joukkokolari, jossa useita kilpailijoita joutui paikattavaksi ja keskeyttämään kisan. Ruotsin Caroline Andersson ja Australian Lauretta Hanson olivat ainakin vakavasti loukkaantuneiden joukossa.

Kisaa oli ajettu noin 90 kilometriä, kun onnettomuus sattui. Siinä oli mukana useita kilpailijoita, joista osa jäi makaamaan asfaltille. Hoitohenkilökunta oli pian auttamassa Anderssonia ja Hansonia. Molemmille laitettiin niskatuet ja heidät vietiin sairaalaan.

– Hän menetti tajuntansa onnettomuudessa, mutta oli tajuissaan, kun häntä vietiin sairaalaan. Se on se, mitä tiedämme tällä hetkellä, Ruotsin maajoukkuepomo Lucas Persson kertoi Expressenille.

– Se oli kova isku. Se oli pelottavaa. Kun hän makasi siellä, oli hän hetken aikaa tajuton. Silloin ajattelee vain pahinta. Hyvä uutinen oli kuitenkin se, että hän on jälleen tajuissaan.

Myöhemmin lauantai-iltana tuli lisätietoa Anderssonin tilasta.

– Hänellä on murtunut solisluu. Kyseessä on avomurtuma, joten hänet on leikattava myöhemmin. Muuten tilanne näyttää rajoittuvan pieneen verenvuotoon lonkassa, mutta lääkärit pitävät sitä silmällä. Hän on tajuissaan, puhuu ja pystyy kommunikomaan, mutta on väsynyt kipulääkkeiden vaikutuksesta. Muuten kaikki näyttää olevan kunnossa olosuhteisiin nähden. Vanhemmat ovat nyt täällä, mikä on todella hienoa, valmentaja Alexander Wetterhall sanoi Ruotsin pyöräilyliiton tiedotteessa.

Hansonin tilanteesta ei ole vielä tullut lisätietoa.